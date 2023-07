Nyck de Vries positief, maar druk wordt toch weer opgevoerd

Hoewel De Vries ondanks zijn eindklassering dus lichtpuntjes zag, werd de druk op zijn schouders toch weer opgevoerd door Helmut Marko. De Oostenrijker kreeg bij Sky Germany de vraag wat de situatie is van De Vries, met betrekking tot Red Bulls derde coureur Daniel Ricciardo die graag wil terugkeren op de grid. De Australiër werkt komende dinsdag de hele dag een bandentest af op Silverstone namens Red Bull. Marko, die gaat over het coureursbeleid bij Red Bull en AlphaTauri, zei vervolgens alleen glimlachend: ,,Komende week hebben we een test en dan zullen we het wel zien.”

Het is de zoveelste keer dat de woorden van Marko zorgen voor speculaties over de (nabije) toekomst van De Vries. Met een beetje geluk had de Nederlander zondag op Silverstone wel zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kunnen verslaan, toch het eerste referentiepunt als coureur zijnde.

Bekijk ook: Herbeleef hier de oppermachtige zege van Max Verstappen op Silverstone

Zachte band

In tegenstelling tot de Japanner reed De Vries veel langer door op de zachte band, om vervolgens over te stappen op medium-rubber. Een paar ronden later was dat voordeel eigenlijk alweer weg door een safety car-situatie. In de slotfase had De Vries ook nog een probleem met de ophanging, waardoor hij helemaal terugzakte. Tsunoda kwam overigens ook niet verder dan de zestiende plaats.

,,Het eerste driekwart van de race ging het denk ik heel erg goed”, aldus De Vries. ,,Op de zachte band hielden we het verrassend lang vol en waren we ook competitief. Die safety car kwam niet helemaal goed uit en in de slotfase had ik ook nog een probleem, waardoor we snelheid verloren.”

Bekijk ook: Zeker met verstuikte vinger kan Max Verstappen zich duur grapje veroorloven

Updates

AlphaTauri kwam naar Silverstone met flink wat updates, maar succesvol verliep het weekeinde dus allerminst voor het zusterteam van Red Bull. De Vries: ,,Dit weekeinde waren we al met al niet sterk genoeg. Alle teams komen met nieuwe onderdelen, dus het is zaak om hard te blijven werken en te proberen stapjes in de goede richting te zetten.”

Bekijk hier de eerdere uitslagen, standen in de klassementen en de volledige racekalender in de Formule 1