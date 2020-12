AZ ontslaat Arne Slot

Het ontslag van Slot moet verband houden met de gesprekken die hij in het geheim al voerde met Feyenoord. Nadat de club uit Rotterdam via de officiële kanalen kenbaar maakte dat er na dit seizoen afscheid wordt genomen van Dick Advocaat, ontstond er een stortvloed aan geruchten en berichten dat technisch directeur Frank Arnesen zijn pijlen op de – toen nog – AZ-coach richtte. Die bleken te kloppen.

Slot lijkt zichzelf donderdagavond rond het duel met Napoli in de voet te hebben geschoten. „Ik denk als wij zo goed spelen als we doen, dat bijna elke speler in de belangstelling staat van welke club dan ook. En als elke speler dan op dit soort vragen in zou gaan, zou ik het heel vervelend vinden. Het zou namelijk afleiden van hetgeen waar we mee bezig zijn, namelijk met AZ heel goed presteren. Dus laat de trainer daar nou het hele goede voorbeeld aan geven door op geen enkele wijze daarop in te gaan totdat er wel iets is om te melden. Maar zolang er niets is, zul je van ons niks horen... Eh, zul je van mij niks horen.”

Jansen en Pusic

Slot arriveerde vanmorgen nog in trainingspak op het trainingscomplex in Wijdewormer, waar AZ zich voorbereid op de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Groningen. Maar na een gesprek met technisch directeur Max Huiberts stapte de trainer, die alom wordt geroemd om zijn werkzaamheden bij AZ, in ’burgerkleding’ in zijn auto.

De spelersgroep van AZ, dat nog volop in de race is voor Europese overwintering, wordt zo dadelijk ingelicht door algemeen directeur Robert Eenhoorn. De verwachting is dat AZ morgenmiddag door het duo Pascal Jansen en Marino Pusic zal worden gecoacht. Pusic, die in de zomer van 2019 als assistent van Slot werd aangesteld, werd in mei 2019 bij FC Twente aan de kant gezet nadat hij met de tukkers was gepromoveerd naar de Eredivisie. Jansen is sinds de zomer van 2018 assistent-trainer in Alkmaar.