Jorginho kandidaat Gouden Bal? ’Ik ben niet de beste, maar niemand won meer dan ik’

„We hebben allemaal dromen, maar laten we eerlijk zijn. Of ik kan winnen hangt puur af van de criteria bij het maken van de beslissing”, zo wordt de Italiaan gequote door Marca. „Als je het hebt over talent, dan weet ik dat ik niet de beste speler ter wereld ben. Maar gaat het om prijzen, dan is er niemand die dit seizoen meer gewonnen heeft dan ik.”

Jorginho weet maar al te goed wie de usual suspects zijn als het aankomt op het winnen van de Ballon d’Or. „Hoe kan ik mijzelf vergelijken met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo? Zij zijn compleet andere spelers dan ik. Maar nogmaals, het zal afhangen van de criteria die er gehanteerd worden.”

Kiezen tussen twee landen

Zoals zijn achternaam al enigszins verraadt, had Jorginho ook voor Brazilië kunnen kiezen. Jorge Luiz Frello, zoals hij bij zijn geboorte genoemd werd, is een geboren Braziliaan, maar verhuisde op zijn vijftiende naar Italië. Uiteindelijk kwam hij voor de keuze te staan tussen beide landen. „Toen ik opgeroepen werd voor de play-offs voor WK van 2018 tegen Zweden wilde Brazilië mij ook hebben.”

Hij had op dat moment al in de Italiaanse jeugdelftallen en enkele oefenwedstrijden gespeeld voor de Azzurri. De wedstrijd tegen Zweden zou zijn keuze definitief maken. „Het was van kinds af aan al mijn droom om voor Brazilië te spelen, maar ik dacht dat Italië mijn hulp nodig had. Toen ik zelf hulp nodig had, opende Italië zijn deuren voor mij en verwelkomde hij land mij. Daarom heb ik deze beslissing gemaakt en ik heb daar zeker geen spijt van.”

Meer weten over de opmerkelijke reis van Jorginho op weg naar de top? Lees dan hier ons uitgebreide verhaal over de middenvelder.