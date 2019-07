Column Ton Boot: Televisie-uitzendingen

Ton Boot Ⓒ Telegraaf

De afgelopen week konden de Nederlandse wielerfans genieten van de enorme successen in de twee grootste wielerrondes voor vrouwen en mannen. De Giro Rosa (5-14 juli) viel bijna helemaal samen met het begin van de Tour de France (6-28 juli). Ook waren de meeste koersen in Italië en Frankrijk deze week nog avontuurlijk, wat de fans in de loop van de Tour nog maar moeten afwachten.