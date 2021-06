Rode Duivels vestigen hoop op ’beste Romelu Lukaku ooit’

EK voetbal

Live EK: Italië leidt na eigen goal Turkije

Een jaar later dan de bedoeling was, gaat EURO 2020 van start in Rome. Het EK voetbal is om 21:00 uur begonnen met het duel tussen Turkije en Italië. Danny Makkelie, die debuteert op een eindronde, fluit de openingswedstrijd in het Stadio Olimpico. Volg de clash hieronder op de voet via een liveblog...