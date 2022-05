Max Verstappen aast op vlekkeloos weekeinde in Barcelona

De Scuderia heeft de nodige upgrades meegenomen naar Barcelona, zoals geldt voor meerdere teams. Red Bull richt zich dan weer vooral op gewichtsverlies van de te zware RB18, die zo’n vijf kilo lichter wordt.

,,Het wordt interessant om te zien wat het Ferrari brengt, maar wij moeten ons vooral op onszelf focussen. We kennen dit circuit goed en moeten ervoor zorgen dat we een clean weekeinde hebben. Dat begint met vandaag (vrijdag, red.).”

Verstappen kende tijdens het vorige raceweekeinde in Miami door verschillende technische problemen een moeizame vrijdag, waardoor hij op het nieuwe circuit veel tijd verloor.

Tijdens de eerste training in Barcelona (14.00 uur) is hij vrijdag niet de enige Nederlander. Nyck de Vries rijdt die sessie namens Williams. Het is de eerste keer sinds de eerste vrije training in Silverstone, in 2014, dat er twee Nederlanders actief zijn in een officiële Formule 1-sessie. Toen ging het om Giedo van der Garde en Robin Frijns.

,,Nyck en ik zijn bevriend, voor hem is dit een mooie kans”, aldus Verstappen. ,,Het is een eerste training, dus er is niet veel te winnen, maar je moet je taken vervullen voor het team en ik weet zeker dat hij dat zal doen. Het belangrijkste is dat hij ervan geniet vandaag.”