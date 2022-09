Frenkie de Jong scoort voor winnend Barcelona, wel schrik om fan op tribune

Frenkie de Jong is blij met zijn goal. Ⓒ AFP

CADIZ - In de 82e minuut is het duel Cadiz-FC Barcelona stilgelegd. Een beveiliger waarschuwde de arbiters dat er iemand in het publiek onwel was geworden. De wedstrijd lag 50 minuten stil en werd daarna hervat. De Catalanen wonnen na de hervatting wel, met 4-0, waarbij Man of the Match Frenkie de Jong de openingstreffer produceerde.