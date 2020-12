Leeuwinnen met perfecte score naar EK na ruime zege op Kosovo

Dinsdagmiddag werd bekend dat vijf Leeuwinnen door de UEFA waren genomineerd voor het Elftal van het Jaar. Interim-bondscoach Arjan Veurink kon van dit vijftal - mede door blessures - alleen Jill Roord een basisplaats geven. Daniëlle van de Donk, Dominique Janssen en Sari van Veenendaal begonnen op de bank. Topscorer Vivianne Miedema ontbrak vanwege een heupblessure.

Alle Oranje-doelpunten vielen in Breda na rust, nadat de Leeuwinnen in de eerst helft teleurstellend voor de dag waren gekomen. Snoeijs opende in de 49e minuut de score en maakte ook de vierde en zesde treffer, waardoor de Bordeaux-spits na zes interlands nu op zeven doelpunten staat. Eerder deze kwalificatiereeks maakte ze in Kosovo ook al een hattrick. Roord (twee) en Lieke Martens verzorgden de overige treffers.

Lieke Martens was een van de doelpuntenmakers tegen Kosovo. Ⓒ HH/ANP

Opvolging Wiegman

Jan Dirk van der Zee stelde voorafgaand aan de wedstrijd dat de KNVB begin 2021, ruim voor de Olympische Spelen, een opvolger wil presteren van de naar Engeland vertrekkende Wiegman.

,,Het zou voor de verdere ontwikkeling goed zijn als de opvolger van Sarina een vrouw is, maar we willen vooral kwaliteit. Alles is mogelijk. Het belangrijkste is dat de nieuwe trainer het vrouwenvoetbal snapt en een toptrainer is. Het moet Sarina overtreffen”, zei de directeur vrouwen- en amateurvoetbal tegenover Veronica.

Interim-bondscoac Arjan Veurink tijdens het duel met Kosovo. Ⓒ HH/ANP

Jill Ellis

In de wandelgangen wordt her en der de naam van oud-bondscoach Jill Ellis van de Verenigde Staten genoemd. ,,We hebben hebben een profiel opgesteld en gesproken met speelsters en betrokkenen”, aldus Van der Zee. „We gaan nu een lijst met namen maken. Als Jill Ellis graag wil, zal zij zeker op de lijst komen. Als wij een gesprek met haar kunnen voeren, zullen we dat zeker doen.”