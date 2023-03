Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is een hele rel geworden, maar dat is later uitgesproken’ Advocaat nu vol bewondering voor Van Nistelrooy nadat tweetal eerder clashte

Door Jeroen Kapteijns

Ruud van Nistelrooy en Dick Advocaat als trainers bij Oranje. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - In 2013 zwaaide Dick Advocaat bij PSV in het jubileumjaar af zonder de gewenste landstitel, en ook de bekerfinale ging verloren. Het was zijn beoogde laatste klus als clubtrainer, maar bijna tien jaar later keert de inmiddels 75-jarige Hagenaar met zijn oude jeugdliefde ADO Den Haag, die hij sinds november vorig jaar onder zijn hoede heeft, terug in het Philips Stadion voor de kwartfinale in de KNVB-beker.