VIDEO Noppert verliest in halve finales na ninedarter Chisnall

De 31-jarige Fries moest het met 7-4 afleggen tegen de Engelsman Dave Chisnall, die de partij begon door een ninedarter te gooien in de eerste leg. Het was de eerste keer in drie jaar dat een darter op de Europese Tour een leg uitgooide met negen pijlen.

Chisnall (42) gooide zijn eerste zeven pijlen allemaal in de triple 20. Tot grote vreugde van het publiek in de Oktoberhallen raakte hij daarna ook de triple 19 en tot slot dubbel 12. De Engelsman pakte de tweede leg met een hoge finish van 136 en legde daarmee de basis voor de winst.

Noppert had in de kwartfinales tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis verslagen (6-3). De andere Nederlandse darters in Wieze werden eerder al uitgeschakeld. Michael van Gerwen liet zich in de tweede ronde verrassen door de Belg Kim Huybrechts. Dirk van Duijvenbode verloor in de derde ronde van Jonny Clayton uit Wales. Vorige week bereikte Van Duijvenbode in Amsterdam de finale van de World Series of Darts Finals, maar daarin moest hij het met 11-10 afleggen tegen een andere Welshman: Gerwyn Price.