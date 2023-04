Alcaraz worstelt, maar slaat zich wel naar derde ronde in Madrid

De 19-jarige Alcaraz neemt het in de derde ronde op tegen Grigor Dimitrov, de Bulgaar die Grégoire Barrère versloeg: 7-6 (6) 7-6 (2). De als derde geplaatste Casper Ruud werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Noor liet zich verrassen door de Italiaan Matteo Arnaldi 6-3 6-4.

Elektronische ontwikkelingen bij ATP

De ATP heeft vrijdag laten weten met ingang van 2025 over op te stappen elektronische arbitrage. Bij het mannencircuit in de hoogste categorie gaat de techniek daarmee de lijnrechters vervangen. Sinds enkele jaren wordt de technologie al wel vaak ingezet en konden spelers er bijvoorbeeld gebruik van maken als ze het niet eens waren met de beslissing van de scheids- of lijnrechter.

„Dit is een historisch moment voor onze sport en het is een weloverwogen beslissing”, zegt ATP-baas Andrea Gaudenzi. „Traditie is de kern van tennis en lijnrechters hebben door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld, maar we hebben de verantwoordelijkheid om ons aan te passen aan innovatie en de nieuwe technologieën. Onze sport verdient de meest nauwkeurige vorm van arbitrage en we zijn verheugd dat we die vanaf 2025 in ons hele circuit kunnen aanbieden.”

De lijntechnologie werd voor het eerst getest eind 2017, tijdens de Next Gen ATP Finals in Milaan. De technologie werd vervolgens door verschillende toernooien op vrijwillige basis overgenomen. De ATP zegt dat uit onderzoek is gebleken dat alle belanghebbenden in de sport, onder wie de fans, de maatregel toejuichen. De verwachting is dat de arbitrage hierdoor ’consistenter’ wordt.