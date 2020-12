Feyenoord-trainer Dick Advocaat: ’Op een gegeven moment houdt het op’

De spelersgroep is niet ingelicht door Advocaat. „Nee, ik heb ze niet toegesproken. Daar was mijn bui na Utrecht-thuis niet goed genoeg voor. Ik liep er al een tijdje mee en zocht het moment uit. Maar ik kom hier niet meer op terug. Iedere ochtend gaat om half 7 de wekker en ik voel me prima. Maar op een gegeven moment houdt het op.”

Dat hij het niet aan de spelersgroep heeft verteld, vindt hij niet meer dan logisch. „Spelers maakt het allemaal niet zoveel uit, of Jantje nou trainer is of Pietje. Je conformeert je altijd aan de eisen van de trainer. De een vindt jou wat beter dan de ander. Vanochtend hebben ze het allemaal gelezen.”

Genoeg geweest

Hij vervolgt op de persconferentie: „Ik vind het genoeg geweest. Ik ben van mening dat er een jongere trainer moet komen en daar hoor ik niet meer bij. Mijn methode werkt nog, maar ik wil het voor mezelf nu doorgeven aan een ander.”

Advocaat is duidelijk. Als clubcoach is Feyenoord definitief het laatste kunstje. „Nou, Curaçao en Trinidad lijkt me wel leuk”, zo grapt hij. Momenteel is Guus Hiddink bondscoach van Curaçao en was Leo Beenhakker dat ooit bij Trinidad en Tobago. „Kans is groot dat ik gewoon stop als trainer, sluit de Kleine Generaal af.

Haps in de gevangenis?

Advocaat is al 24 duels in de competitie ongeslagen met Feyenoord en hoopt met de Rotterdammers de volgende ronde van de Europa League te halen. „Waardering krijg je alleen maar als je wint. Gelukkig hebben we dat veel gedaan”, zegt hij. „Zagreb heeft aan 1 punt genoeg. Ik ben er ook van overtuigd dat zij vanuit de leunstoel gaan spelen om ons de fouten te laten maken, wat we ook tegen FC Utrecht veelvuldig deden.”

Ridgeciano Haps is nog enkele weken niet beschikbaar omdat hij ziek is. Feyenoord meldt niet wat hij precies heeft. Er gingen ook geruchten rond dat er wat anders met hem aan de hand zou zijn, hoorde Advocaat. Zo ging zelfs het verhaal dat Haps in de gevangenis zou zitten. Advocaat: „Hij is gewoon ziek. Over een of twee weken komt hij weer terug en dan moet hij maar zeggen wat hij heeft gehad. Om te insinueren dat hij in de gevangenis zit, vind ik wel heel erg ver gaan.”

Toornstra: trainer als Advocaat was nodig voor ons

Feyenoorder Jens Toornstra vindt het niet erg dat Advocaat zijn vertrek zo kort voor de belangrijke wedstrijd tegen Dinamo Zagreb in de Europa League bekend heeft gemaakt. „Het verraste mij vooral, maar het is niet dat het op een slecht moment komt. Ik denk dat wij als spelers volwassen genoeg zijn, of moeten zijn, om daar gewoon goed mee om te gaan”, aldus de middenvelder, die verder aangaf Advocaat te gaan missen. „Zeker hoe hij als persoon is. Met z’n humor ook, daar kan ik altijd wel om lachen.”

Volgens Toornstra kan Advocaat terugkijken op een geslaagde periode in Rotterdam. „Advocaat heeft ons veel punten gebracht. We zijn onder hem op een duidelijk manier, met een duidelijke speelstijl, gaan voetballen. Het was voor ons nodig dat er een trainer als Advocaat bij de club kwam om ons in ieder geval uit dat dal te brengen.”

Feyenoord heeft door het besluit van Advocaat tijd genoeg om een opvolger te vinden. „Het is misschien wel goed dat het al zo vroeg bekend is gemaakt. Komend seizoen moeten we afwachten wat er voor persoon voor de groep komt te staan. Vaak zeggen ze dat wel, dat je moet wisselen in de persoon die voor een groep staat”, aldus Toornstra, die hoopt dat ook naar de spelers wordt geluisterd. „Ik weet niet of onze mening bepalend zal zijn, maar het is altijd goed om ’m mee te nemen.”