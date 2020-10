Kritische winnaar Michael van Gerwen: ’Ik kwam niet opdagen’

„Ik kan in het vervolg van het toernooi niet slechter spelen”, vervolgde Van Gerwen, die in zijn gewonnen partij tegen Madars Ramza een gemiddelde van 89,98 gooide. Hij trok de zege met 6-4 in legs over de streep.

Van Gerwen beseft zich terdege dat het niveau omhoog moet. „Om hier de titel te winnen moet ik beter gaan spelen.” Bij de laatste zestien treft hij Andy Hamilton. De Brit overleefde tegen Stephen Bunting drie wedstrijdpijlen en zegevierde vervolgens met 6-5.

Naast Van Gerwen staat nog een Nederlander in de achtste finales. Danny Noppert schakelde zaterdag op overtuigende wijze tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis uit. De Friese darter noteerde een gemiddelde van 103,39 en won de partij met 6-3 in legs. Hij treft zondag Scott Baker.

Achtste finales

Michael van Gerwen - Andy Hamilton

James Wade - Nathan Aspinall

Krzysztof Ratajski - Franz Roetzsch

Mensur Suljovic - Jamie Hughes

Ross Smith - Max Hopp

Dave Chisnall - Joe Cullen

Jesus Noguera - Michael Smith

Scott Baker - Danny Noppert