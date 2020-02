Sven Kramer voerde als slimme vos een koude oorlog

Ard Schenk. Ⓒ DE TELEGRAAF

Er werden tijdens de WK afstanden geweldige tijden gereden op het snelste ijs van de wereld, maar voor sommigen draaide het uit op een lijdensweg. De 10 kilometer was daar een levend bewijs van. Wat op een kampioenschap nog zelden was vertoond, gebeurde nu. Mannen die halverwege moegestreden uitstapten, omdat de benen niet meer wilden. Met van pijn vertrokken gezichten zegen ze neer op de kussens langs de baan, in verwarring over wat hen was overkomen. Hoe kon dit? Ze begrepen er niets van.