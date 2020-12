Van Nunen, Futselaar en Deelstra voldoen aan olympische limiet

Futselaar finishte in 2.11.30, op de seconde af precies de limiet. De 29-jarige Gelderlander haalde ook een stevige hap van zijn oude persoonlijk record, dat op 2.14.06 stond.

De 35-jarige Deelstra, die vier jaar geleden al meedeed aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, maakte het net als Futselaar heel spannend. Ze kwam als zestiende vrouw over de finish in 2.28.28 en bleef daarmee net onder de vereiste 2.28.30. Jill Holterman wist bij haar debuut op de marathon geen limiet te lopen. De 29-jarige atlete legde haar eerste race over 42,195 kilometer af in 2.34.52.

Abdi Nageeye, die zich al heeft geplaatst voor de Spelen, wilde in Valencia een aanval doen op zijn Nederlands record. Na maandenlang trainen in Kenia mikte Nageeye op een tijd van 2.05. De 31-jarige atleet lag lang op koers om de 2.06.17 van vorig jaar in Rotterdam te verbeteren, maar hij zakte in het tweede deel van de race weg. Nageeye finishte als vijftiende in 2.07.09.

De winst ging naar Evans Chebet. De Keniaan bleef met 2.03.00 ruim 50 seconden onder het parcoursrecord in Valencia. Chebet (32) liep op het laatste stuk richting de finish weg bij zijn landgenoot Lawrence Cherono, die op 4 seconden als tweede eindigde. Birhanu Legese uit Ethiopië werd derde op 16 tellen van de winnaar.

Bij de vrouwen zegevierde Peres Jepchirchir uit Kenia in 2.17.16, de vijfde tijd ooit gelopen. De 27-jarige wereldrecordhoudster op de halve marathon schraapte dik 6 minuten van haar persoonlijk record af en was bijna 1,5 minuut sneller dan haar landgenote Joyceline Jepkosgei (2.18.40).