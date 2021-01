Voetbalsupporters tolereren geen vernielingen om avondklok

Binnenland

Ziekenhuis Enschede belaagd door relschoppers

Een ziekenhuis in Enschede is zondagavond rond 23.00 uur belaagd door relschoppers. Nadat het eerder in de binnenstad al onrustig was geweest en de ME moest optreden, trokken de relschoppers naar het MST-ziekenhuis, iets ten zuiden van het centrum.