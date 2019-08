Thiem en Zverev laten het liggen in Montreal

Op het Canadese hardcourt was de nummer 2 van de plaatsingslijst niet opgewassen tegen de Rus Daniil Medvedev: 6-3 6-1. Ook de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev kwam niet verder dan de laatste acht. Hij verloor eveneens in twee sets van een Rus. Karen Chachanov won met twee keer 6-3.

Eigen service

Medvedev, de nummer 9 van de wereld, was op alle vlakken beter dan zijn Oostenrijkse tegenstander. Thiem leverde direct zijn service in en op 5-3 gebeurde dit nog een keer. In de tweede set walste de Rus over Thiem heen. Na een matchpoint voor 6-3 6-0 sloeg hij op eigen service alsnog toe.

Medvedev treft zijn landgenoot Chachanov in de halve eindstrijd. De als zesde geplaatste Chachanov serveerde sterk en kreeg alleen toen hij serveerde voor de wedstrijd twee breakpoints tegen. Hij sloeg die weg en benutte zijn eerste matchpoint.

De Spaanse favoriet Rafael Nadal speelt nog de kwartfinale tegen de Italiaan Fabio Fognini. De winnaar daarvan treft Gaël Monfils of Roberto Bautista Agut.