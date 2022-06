Dubbelslag voor Max Verstappen tijdens ’positieve dag’ in Canada

Met een tijd van 1.14,127 hield Verstappen, die ook tijdens zijn long runs een goede indruk maakte, zijn rivaal Charles Leclerc van Ferrari 0,081 seconde van zich af. De Monegask kiest later dit weekeinde mogelijk nog voor één of meerdere nieuwe motoronderdelen, hetgeen hem een gridstraf van minstens tien plekken zal opleveren.

Carlos Sainz, die veel klaagde over porpoising, eindigde ondanks zijn problemen als derde. De tweede Ferrari-coureur gaf ruim twee tienden toe ten opzichte van Verstappen, wiens teamgenoot Sergio Pérez tegenviel met een elfde tijd: 1.15,167. Beide Red Bull-rijders gaan na de Grand Prix van Azerbeidzjan van vorige week aan de leiding in de WK-stand. Verstappen heeft 150 punten, Pérez 129. Fernando Vettel (Aston Martin) en Fernando Alonso (Alpine) vielen op met een vierde en vijfde plaats.

Red Bull is zonder nieuwe onderdelen afgereisd naar Montreal, waar aan het einde van de middagsessie net als een dag eerder een storm kwam aanwaaien. Ferrari heeft wel enkele upgrades (achtervleugel) meegebracht.

„Het was een behoorlijk positieve dag. De auto deed het prima. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen qua balans, maar al met al was het een goede start van het weekeinde. We hebben een competitieve race-auto”, aldus Verstappen.

Mercedes probeerde in Canada, mede vanwege de problemen rond porpoising, verschillende soorten vloeren uit, waaronder eentje met een groot gat aan de zijkant. Gezien de zesde en zevende plek (George Russell) en de achtste en dertiende plaats (Lewis Hamilton) hebben de aanpassingen nog niet het gewenste effect gehad. „Deze auto is niet te besturen”, was het veelzeggende commentaar van Hamilton, die in de tweede sessie tot een zeer teleurstellende tijd van 1.15,421 kwam.

Max Verstappen op het Circuit Gilles Villeneuve met op de achtergrond downtown Montreal. Ⓒ ANP/HH

Troep

In de tweede vrije training kregen de coureurs na twintig minuten nog te maken met een kortstondige virtual safety car-situatie. Dit vanwege een rondslingerend frisdrankblikje. De marshall die het zwerfafval opruimde, werd door het massaal toegestroomde publiek getrakteerd op een luid applaus. Men verwacht dit weekend in Montreal een recordaantal van 320.000 toeschouwers.

Doordat de fans vrij dicht op de baan zitten, waait er soms wat troep het asfalt op. In de eerste sessie kampte Esteban Ocon al met een oververhitte rem nadat een plastic zakje in zijn voorwiel was beland.

De laatste keer dat de F1 in Canada neerstreek was in 2019. De twee edities daarna werden geannuleerd wegens de coronapandemie.

Bekijk ook: Ferrari schrijft motor Charles Leclerc af