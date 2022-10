Herbeleef kwalificatie voor GP van Japan

Max Verstappen heeft het dit weekend voor het eerst volledig in eigen hand om voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 te worden. Als de Nederlander in de Grand Prix van Japan als eerste over de streep rijdt en de snelste ronde noteert is hij hoe dan ook zeker van een nieuwe wereldtitel. Hij heeft in ieder egval een goede startpositie want hij begint vanaf pole.