Ook zonder Femke Bol rent Nederlands team overtuigend naar EK-finale

Bol, de Europees kampioene op de 400 meter, mocht de voorronde overslaan. De 22-jarige Amersfoortse loopt vrijdagavond in het Olympiastadion de finale van de 400 meter horden. Bol hoopt dan als eerste atlete ooit de 'dubbel' te behalen op de 400 meter en de 400 meter horden. Als dat lukt, kan ze zaterdag op de 4x400 meter haar derde gouden medaille winnen. Klaver komt vrijdagavond in actie in de finale van de 200 meter.

In de andere heat waren Groot-Brittannië (3.23,79) en België (3.25,44) wat sneller dan het Nederlandse kwartet. De beste drie per heat en de twee landen die daarna de beste tijden liepen, plaatsten zich voor de finale.

De Nederlandse mannenploeg bereikte ook de EK-finale van de 4x400 meter. Isayah Boers, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Ramsey Angela eindigden in hun serie als tweede in 3.01,57, net achter Spanje. Op de 4x100 meter plaatsten zowel de mannen als de vrouwen van Oranje zich voor de finale van zondagavond.

Naomi Sedney neemt het stokje over van Minke Bisschop. Ⓒ ANP/HH

4x100 meter

Op de 4x100 meter plaatste zowel de mannen- als vrouwenploeg zich voor de finale. De estafettemannen eindigden in hun heat als tweede en plaatsten zich zo rechtstreeks voor de finale van zondagavond in het Olympiastadion. De vrouwenploeg finishte als vierde, maar kwalificeerde zich op basis van de tijd ook voor de finale.

De eerste drie per heat en de twee landen die daarna de beste tijd noteerden, bereikten de strijd om de medailles op de slotdag van de EK in München.

Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju klokten 38,83 seconden. De Britse sprinters wonnen die heat in 38,41. In de tweede heat waren Duitsland (37,97), Frankrijk (38,17), Polen (38,60) en België (38,73) allemaal sneller dan de Nederlandse mannen.

N’ketia Seedo, Zoë Sedney, Minke Bisschops en Naomi Sedney haalden de finale nipt. Ze werden vierde in 43,75, waarmee ze Zwitserland (vijfde in 43,93) uit de finale hielden. De Britse sprintsters zetten de beste tijd neer in de heats: 42,83.

Bij de WK van vorige maand bleven zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen steken in de heats van de 4x100 meter.

Britt Weerman

Britt Weerman heeft zich bij de EK in München geplaatst voor de finale van het hoogspringen. De 19-jarige Weerman had in de kwalificatie aan een hoogte van 1,87 meter genoeg om de finale van zondagavond te halen.

De hoogspringster uit Assen verbeterde vorige maand in het Belgische Ninove het Nederlands record. Weerman ging daar over 1,95 meter en dat was 1 centimeter hoger dan het oude record van Nadine Broersen uit 2014. Ze plaatste zich zo voor de EK in München. Bij de WK voor junioren in Colombia pakte Weerman onlangs zilver met 1,93 meter.

In de kwalificatie met 23 deelnemers sprongen dertien atletes vrijdagochtend over 1,87 meter. Daarmee bereikten ze allemaal de finale. Bij de laatste EK, vier jaar geleden in Berlijn, won de Russin Maria Lasitskene het goud met een hoogte van 2,00 meter. De regerend olympisch kampioene is net als alle andere atleten uit Rusland en Belarus niet welkom op de EK in München als gevolg van de oorlog in Oekraïne.