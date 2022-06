’Halve Premier League jaagt op PSV’er Sangaré’

De Premier League lijkt de fysiek krachtige middenvelder met de grote duelkracht op het lijf geschreven. Volgens Sky Sports heeft een bron uit de omgeving van Sangaré aangegeven, dat de 24-jarige PSV’er erop rekent komend seizoen actief te zijn in de Premier League. Eerder toonden Aston Villa, Leicester City, Newcastle United en Liverpool al interesse.

Lucratieve transfer

PSV heeft de wens uitgesproken om Sangaré evenals Cody Gakpo nog een seizoen in Eindhoven te houden, maar gezien de overweldigende interesse vanuit Engeland voor de Ivoriaan lijkt dat in zijn geval weinig kans van slagen te hebben. Sangaré is bovendien in het bezit van een vertrekclausule in zijn contract. Aan die clausule is wel een forse afkoopsom van 37,5 miljoen euro verbonden. Als dat bedrag op tafel komt, wordt de transfer van Sangaré de op één na meest lucratieve ooit van een PSV’er.

Het record staat op naam van Hirving Lozano, die voor 45 miljoen euro is verkocht aan Napoli. Goede tweede is nu de verkoop van Memphis Depay aan Manchester United voor 34 miljoen euro. Sangaré is twee seizoenen geleden door PSV voor 7 miljoen euro overgenomen van Toulouse en staat nog drie seizoenen onder contract in Eindhoven.