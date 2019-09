Sport Kort: Pauw bondscoach Ierse voetbalvrouwen

Voetbal: Arbiter Dias leidt Duitsland - Nederland

13.31 uur: Scheidsrechter Artur Dias leidt vrijdagavond het uitduel van het Nederlands elftal met Duitsland in de EK-kwalificatie. De Portugees krijgt in het Volksparkstadion van Hamburg assistentie van zijn landgenoten Rui Tavares en Paulo Soares. Zij zullen als grensrechter optreden.

Dias leidde Oranje vorig jaar ook tijdens een oefeninterland tegen België in Brussel (1-1). Op 27 mei 2016 floot hij het Nederlands elftal tegen Ierland (1-1).

Het Nederlands elftal speelt in een uitverkocht stadion tegen Duitsland. 2200 van de 51.299 toeschouwers zullen Oranje aanmoedigen. Het is nog niet bekend welke arbiter het Nederlands elftal komende maandag in het uitduel met Estland leidt.

De wedstrijd in het Lilleküla-stadion van Tallinn is nog niet helemaal uitverkocht. Het stadion biedt plaats aan 14.000 fans. De Estse voetbalbond heeft ruim 10.000 tickets verkocht. Oranje krijgt steun van minimaal 640 fans.

Voetbal: Pauw bondscoach Ierse voetbalvrouwen

13.00 uur: Vera Pauw is aangesteld als bondscoach van de Ierse voetbalvrouwen. De nationale bond zei dat haar voornaamste opdracht is kwalificatie voor de Europese titelstrijd van 2021 af te dwingen. Pauw gaat per direct aan de slag.

„Ik ben onder de indruk van wat ik tot nu toe van deze selectie heb gezien”, zei Pauw. „Ik kijk ernaar uit met deze groep aan de slag te gaan. Ik denk dat we samen in staat zijn mooie resultaten te behalen.”

Pauw, 89-voudig international, was onder meer ook bondscoach van Oranje.

Handbal: Tijsterman technisch directeur handballers

11.27 uur: Monique Tijsterman is aangesteld als interim technisch directeur van het Nederlands Handbal Verbond. Ze gaat de functie tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020 vervullen. Daarna wordt de baan definitief ingevuld.

„Monique heeft jarenlange ervaring als bondscoach, heeft internationaal veel contacten en weet wat er in de handbalwereld speelt”, zegt directeur Sjors Röttger.

Tijsterman is momenteel bondscoach vrouwen onder 19. Die functie legt ze neer.

Nederlandse bondscoach Alyson Annan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hockey: Hockeysters beginnen Pro League tegen China

09.30 uur: De Nederlandse hockeysters beginnen dit seizoen de Pro League in 2020 met twee duels tegen China. De titelverdediger van het evenement, vorig seizoen voor de eerste keer gehouden, speelt twee keer uit. De wedstrijden zijn op 11 en 12 januari.

De Nederlandse mannen beginnen het toernooi in en tegen India. Deze wedstrijden zijn op 18 en 19 januari. De formatie van bondscoach Max Caldas eindigde vorig seizoen als derde.

Justin Gatlin Ⓒ EPA

Atletiek: Blessure voor Amerikaanse sprinter Gatlin

08.36 uur: Atleet Justin Gatlin (37) is bij wedstrijden in Zagreb op de 100 meter geblesseerd geraakt aan vermoedelijk een bovenbeen. Dat gebeurde drie weken voordat de Amerikaan zijn titel wil gaan verdedigen op de wereldkampioenschappen in Doha.

Gatlin finishte nog wel als vierde in 10,29, maar hield na 80 meter met een pijnlijk gezicht in. Ondersteund door andere atleten verliet hij de baan. Details over de blessure zijn nog niet naar buiten gebracht.

De Amerikaan Mike Rodgers won in Zagreb, 10,04.