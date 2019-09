Sport Kort: Veldritseizoen Van der Poel start in Woerden

Veldritseizoen Van der Poel start in Woerden

Mathieu van der Poel zal komende winter geen 32 overwinningen boeken als veldrijder. De wereldkampioen rijdt een beperkt programma, vertelde hij woensdag bij de teampresentatie van Corendon-Circus in Antwerpen. Zijn seizoen in het veld begint op 22 oktober in Woerden.

Na de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Yorkshire op 29 september vertrekt Van der Poel naar Tokio voor een testwedstrijd op het olympisch parcours mountainbiken. „Daarna neem ik nog even rust en dan begin ik in Woerden.” De klassementen om de wereldbeker en de superprestige laat hij schieten. „Omdat ik zeker niet alle crossen daarvoor zal rijden. Ik richt me op de wedstrijden om de DVV Trofee en het wereldkampioenschap.”

Wiebes wint eerste etappe Ladies Tour

16.37 uur: Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Boels Ladies Tour, een rit van Stramproy naar Weert over 123 kilometer, gewonnen. De 20-jarige Nederlands kampioene was de snelste in de massasprint en troefde landgenote Kirsten Wild en de Italiaanse Letizia Paternoster af, die respectievelijk tweede en derde werden.

Annemiek van Vleuten, die dinsdag de proloog won, behoudt de leiding in het algemeen klassement. Het is de 22e editie van de rittenkoers, die vanaf 2017 behoort tot de UCI Women’s World Tour.

Breuk in knieschijf houdt Roche aan de kant

16.13 uur: De Ierse wielrenner Nicolas Roche is vier tot zes weken uit de roulatie. De 35-jarige coureur van Sunweb moet rust houden vanwege een breuk in de linkerknieschijf. Hij liep vorige week tijdens de zesde etappe in de Ronde van Spanje de blessure op.

Roche was betrokken bij een massale valpartij en moest na zijn crash de Vuelta verlaten. Hij droeg in de eerste week van deze Ronde van Spanje drie dagen de rode leiderstrui.

Amerikaanse sprinter Gatlin tijdig fit voor WK

14.03 uur: Atleet Justin Gatlin (37) kan zeer waarschijnlijk over drie weken deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Doha. De Amerikaan liep dinsdag bij wedstrijden in Zagreb op de 100 meter een blessure aan de linker hamstring op, maar onderzoek wees uit dat hij over een week de training kan hervatten. In Doha verdedigt hij zijn titel op de afstand.

Bij de wedstrijden in Zagreb raakte Gatlin op de 100 meter geblesseerd. Hij finishte nog wel als vierde in 10,29, maar hield na 80 meter met een pijnlijk gezicht in. Ondersteund door andere atleten verliet hij de baan. De Amerikaan Mike Rodgers won in Zagreb, 10,04.

Volgens zijn manager Renaldo Nehemiah voelde Gatlin tijdig dat er iets niet goed was. „Omdat hij meteen inhield is erger voorkomen. Het was een vorm van zelfbescherming. Tests hebben uitgewezen dat er geen beschadiging aan de hamstring is.”

Justin Gatlin Ⓒ EPA

Tafeltennis: Nederland verliest opnieuw

14.40 uur: De Nederlandse tafeltennissers hebben ook hun tweede wedstrijd van de Europese kampioenschappen voor landenteams verloren.In Nantes was Slovenië te sterk, 3-0.

Eerder ging Oranje tegen Kroatië met dezelfde cijfers ten onder in de Franse stad. TeamNL is daarmee uitgeschakeld. Voor Nederland kwamen Ewout Oostwouder, Laurens Tromer en Rajko Gommers in actie.

Voetbal: Arbiter Dias leidt Duitsland - Nederland

13.31 uur: Scheidsrechter Artur Dias leidt vrijdagavond het uitduel van het Nederlands elftal met Duitsland in de EK-kwalificatie. De Portugees krijgt in het Volksparkstadion van Hamburg assistentie van zijn landgenoten Rui Tavares en Paulo Soares. Zij zullen als grensrechter optreden.

Dias leidde Oranje vorig jaar ook tijdens een oefeninterland tegen België in Brussel (1-1). Op 27 mei 2016 floot hij het Nederlands elftal tegen Ierland (1-1).

Het Nederlands elftal speelt in een uitverkocht stadion tegen Duitsland. 2200 van de 51.299 toeschouwers zullen Oranje aanmoedigen. Het is nog niet bekend welke arbiter het Nederlands elftal komende maandag in het uitduel met Estland leidt.

De wedstrijd in het Lilleküla-stadion van Tallinn is nog niet helemaal uitverkocht. Het stadion biedt plaats aan 14.000 fans. De Estse voetbalbond heeft ruim 10.000 tickets verkocht. Oranje krijgt steun van minimaal 640 fans.

Voetbal: Pauw bondscoach Ierse voetbalvrouwen

13.00 uur: Vera Pauw is aangesteld als bondscoach van de Ierse voetbalvrouwen. De nationale bond zei dat haar voornaamste opdracht is kwalificatie voor de Europese titelstrijd van 2021 af te dwingen. Pauw gaat per direct aan de slag.

„Ik ben onder de indruk van wat ik tot nu toe van deze selectie heb gezien”, zei Pauw. „Ik kijk ernaar uit met deze groep aan de slag te gaan. Ik denk dat we samen in staat zijn mooie resultaten te behalen.”

Pauw, 89-voudig international, was onder meer ook bondscoach van Oranje.

Handbal: Tijsterman technisch directeur handballers

11.27 uur: Monique Tijsterman is aangesteld als interim technisch directeur van het Nederlands Handbal Verbond. Ze gaat de functie tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020 vervullen. Daarna wordt de baan definitief ingevuld.

„Monique heeft jarenlange ervaring als bondscoach, heeft internationaal veel contacten en weet wat er in de handbalwereld speelt”, zegt directeur SjorsRöttger.

Tijsterman is momenteel bondscoach vrouwen onder 19. Die functie legt ze neer.

Hockey: Hockeysters beginnen Pro League tegen China

09.30 uur: De Nederlandse hockeysters beginnen dit seizoen de Pro League in 2020 met twee duels tegen China. De titelverdediger van het evenement, vorig seizoen voor de eerste keer gehouden, speelt twee keer uit. De wedstrijden zijn op 11 en 12 januari.

De Nederlandse mannen beginnen het toernooi in en tegen India. Deze wedstrijden zijn op 18 en 19 januari. De formatie van bondscoach Max Caldas eindigde vorig seizoen als derde.

Nederlandse bondscoach Alyson Annan. Ⓒ Hollandse Hoogte