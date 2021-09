Sport Kort: honkballers bereiken halve finales op EK na zege op Britten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkballers bereiken halve finales op EK na zege op Britten

23.23 uur: De honkballers hebben de halve finales bereikt van het EK in Italië. Het Koninkrijksteam versloeg in Turijn Groot-Brittannië met 7-5. Nederland, dat de regerend Europees kampioen is, treft in de halve finale Spanje, dat eerder op de dag met 5-2 van België had gewonnen.

Kent Blackstone opende de score voor de Britten in de eerste inning, maar Nederland kwam in de eigen slagbeurt via scores van Jiandido Tromp en Roger Bernadina meteen op voorsprong. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen liep verder uit naar 6-2, maar de Britten kwamen nog terug tot 7-5. In de resterende twee slagbeurten liet Oranje de voorsprong niet meer in gevaar komen.

Tromp was aan Nederlandse kant topscorer met drie punten. Naast Bernadina zorgden ook Ray-Patrick Didder, Junior Martina en Calten Daal voor een punt.

Springruiters vijfde in landenwedstrijd Aken

23.22 uur: De Nederlandse springruiters zijn in de landenwedstrijd van het CHIO van Aken als vijfde geëindigd. De wedstrijd werd gewonnen door de Verenigde Staten, voor Zweden en Frankrijk. De Nederlandse formatie bestond uit Kevin Jochems, Bart Bles, Sanne Thijssen en Harrie Smolders.

Thijssen, voor het eerst actief in Aken, zette met de hengst Con Quidam RB met een totaal van vier strafpunten over twee manches het beste resultaat neer voor de formatie van bondscoach Rob Ehrens. „Het is een abnormale eer om hier te rijden en dit te presteren”, was haar reactie.

Hardloopevenement Zevenheuvelenloop gaat in november door

21.46 uur: Het hardloopevenement de Zevenheuvelenloop kan in november doorgaan. De gemeente Nijmegen en de veiligheidsregio hebben toestemming gegeven, zo laat de organiserende stichting weten. De versoepelingen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus die de regering eerder deze week aankondigde maken dit mogelijk. Wel wordt bekeken hoe het evenement er precies komt uit te zien met de nog geldende maatregelen.

Directeur Alexander Vandevelde kijkt uit naar het derde weekeinde van november, waarin het atletiekevenement wordt gehouden: „We zijn blij dat we weer lopers kunnen ontvangen in Nijmegen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we mensen met verschillende initiatieven gemotiveerd om in beweging te blijven, maar ons evenement als einddoel ontbrak natuurlijk. Nu kunnen we eindelijk weer dat doel aan onze deelnemers aanbieden.”

De Zevenheuvelenloop wordt voor de 37e keer gehouden.

Trainer Bielsa van Leeds wil uitleg over straf voetballer Struijk

20.12 uur: Leeds United-trainer Marcelo Bielsa wil uitleg over de schorsing van drie wedstrijden die Pascal Struijk kreeg na de rode kaart in het afgelopen weekeinde in het duel met Liverpool. De Nederlandse verdediger werd weggestuurd, nadat zijn tegenstander Harvey Elliott bij een actie van hem zwaar geblesseerd raakte.

De scheidsrechter leek pas rood te geven, nadat bleek hoe ernstig Elliott geblesseerd was. Volgens Bielsa was er geen opzet in het spel. „Ik zie vaak vergelijkbare overtredingen in het veld en die hebben helemaal geen consequenties. We willen daarom graag weten waar we aan toe zijn.” Ook Elliott, het slachtoffer, heeft aangegeven dat er van opzet geen sprake was.

Leeds ging tevergeefs in beroep tegen de schorsing van drie duels. Elliott verliet het veld per brancard en ging direct door naar het ziekenhuis. Hij werd dinsdag in Londen geopereerd aan een enkel en komt vermoedelijk pas volgend jaar weer in actie. De scheidsrechter had de overtreding van Struijk in eerste instantie onbestraft gelaten, maar na tussenkomst van de VAR trok hij rood. Liverpool versloeg Leeds met 3-0.

FIFA: meerderheid voetbalfans wil vaker een WK

14:29 uur Een meerderheid van de voetbalfans wil dat het WK om het jaar wordt gehouden in plaats van één keer in de vier jaar. Dat concludeert de mondiale federatie FIFA na een onderzoek onder 15.000 mensen, die volgens de bond vooraf hadden aangegeven interesse te hebben in voetbal en in het WK. Volgens de FIFA staan jongere deelnemers aan het onderzoek meer open voor verandering van het ritme waarin WK’s worden gehouden dan ’oudere’ generaties.

De mondiale bond laat momenteel een grotere peiling doen onder meer dan 100.000 mensen uit ruim honderd landen. Volgens de FIFA laat een eerste onderzoek zien dat er zeker interesse is in een WK om het jaar.

Op dit moment worden de WK’s afgewisseld met de continentale kampioenschappen, zoals het EK. Ook worden ’s werelds grootste sportevenementen, het WK en de Olympische Spelen, nooit in hetzelfde jaar gehouden. Clubs, die de internationals moeten afstaan, vinden nu al dat spelers veel te zwaar worden belast. De Europese federatie UEFA ziet ook niets in de plannen van de FIFA en wil dat het WK gewoon één keer in de vier jaar wordt gehouden.

Arianne Hartono onderuit na primeur in Luxemburg

14:10 uur De Nederlandse tennisster Arianne Hartono heeft haar eerste overwinning ooit op de WTA Tour geen vervolg kunnen geven. De 25-jarige Hartono moest het in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Luxemburg afleggen tegen de als derde geplaatste Jelena Ostapenko. Ze pakte wel een set tegen de Letse die vier jaar geleden Roland Garros won: 2-6 6-4 1-6.

Hartono heeft Indonesische ouders, maar werd geboren in Groningen. Haar jeugd bracht ze door in Friesland. Als student in de Verenigde Staten ging ze tennissen. Twee jaar geleden haalde Hartono de finale van het NK, waarin ze verloor van Quirine Lemoine.

De huidige nummer 300 van de wereld bereikte in Luxemburg via de kwalificaties voor het eerst het hoofdtoernooi op de WTA Tour. Hartono was dinsdag in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Duitse Anna-Lena Friedsam, die op de 68e plaats staat in het mondiale klassement: 7-6 (5) 3-6 7-6 (4).

Marathon Rotterdam gaat zo goed als zeker door

14:10 uur De 40e editie van de marathon van Rotterdam gaat dit jaar zo goed als zeker door, laat de organisator van de NN Marathon Rotterdam, Mario Kadiks weten. Burgemeester Ahmed Aboutaleb is van plan de vergunning te geven voor de marathon in het weekend van 23 en 24 oktober, bevestigt ook een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

„Dit is fantastisch nieuws voor de vele duizenden lopers die zich hebben voorbereid”, zegt Kadiks. Er moeten nog een aantal details worden uitgewerkt, zo moeten er aanpassingen gedaan worden rondom de Coolsingel. Maar zonder onvoorziene omstandigheden staat niks de marathon nog in de weg, aldus Kadiks.

De organisaties van de marathons in Amsterdam en Eindhoven zijn ook in overleg met de gemeenten en de veiligheidsdiensten voor hun evenementen. De 1,5 meterregel was de belangrijkste hindernis voor dit soort sportevenementen, omdat veiligheidsdiensten die regel niet kunnen handhaven bij publiek langs de kant.

Burnley langer door met langst zittende manager Premier League

13:46 uur De Engelse voetbalclub Burnley heeft het contract van trainer Sean Dyche verlengd tot de zomer van 2025. De 50-jarige Engelsman werkt al sinds 2012 bij Burnley en is de langst zittende manager in de Premier League. De club wil daar nog graag een paar jaar aan vastknopen.

Onder leiding van Dyche promoveerde Burnley twee keer naar de Premier League, in 2014 en 2016. Na die eerste promotie degradeerde de club direct weer, om vervolgens een jaar later terug te keren op het hoogste niveau. In het seizoen 2017-2018 wist Burnley zich als nummer 7 van de Premier League voor het eerst in ruim 50 jaar weer eens te plaatsen voor Europees voetbal.

Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van Dyche net boven de degradatiestreep, op de zeventiende plaats. Burnley is nu ook moeizaam begonnen aan de competitie, met slechts 1 punt uit de eerste vier wedstrijden. Toch besloot de clubleiding om Dyche als blijk van vertrouwen contractverlenging te geven.

Duitse international Goretzka verlengt contract Bayern München

13.15 uur: De Duitse international Leon Goretzka heeft zijn contract bij Bayern München met vier jaar verlengd. De 26-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2026 vast bij de ’Rekordmeister’. Bayern nam Goretzka in 2018 transfervrij over van Schalke 04.

„De afgelopen drie jaar hebben we alles gewonnen wat er te winnen viel”, zegt Goretzka. „Maar nog mooier dan het winnen van titels is het herhalen van successen en bevestigen dat je de beste bent. We willen hierop verder bouwen in de komende jaren.”

Goretzka werd met Bayern München de afgelopen drie seizoenen steeds landskampioen. Vorig jaar won hij met de Duitse club de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. De middenvelder speelde tot nu toe 118 wedstrijden voor Bayern, waarin hij 25 doelpunten maakte.

Onlangs verlengde ook Joshua Kimmich al zijn contract bij Bayern München, tot medio 2025. „We zijn heel blij dat met Joshua en Leon het hart van onze ploeg de komende jaren blijft”, aldus technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Italiaanse motorcoureur Dovizioso (35) keert terug in MotoGP

13.14 uur: De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso keert terug in de MotoGP. De 35-jarige coureur, tussen 2008 en 2020 winnaar van vijftien grands prix in de koningsklasse, gaat rijden voor het satellietteam van Yamaha (Petronas SR). Dovizioso vervangt daar zijn landgenoot Franco Morbidelli, die per direct overstapt naar het Japanse fabrieksteam.

De Italiaan eindigde in 2017, 2018 en 2019 als tweede in het WK-klassement, vorig jaar werd hij vierde. Dovizioso besloot daarna om een sabbatical te nemen, wel met de ambitie om in 2022 terug te keren in de MotoGP. Die kans krijgt hij eerder dan verwacht bij Petronas Yamaha SR.

In de MotoGP is een soort stoelendans aan de gang, ingeleid door het vertrek van Maverick Viñales bij het fabrieksteam van Yamaha. De Spanjaard werd vorige maand ontslagen nadat hij in de Grote Prijs van Stiermarken bewust zou hebben geprobeerd zijn motor op te blazen. Viñales zou na dit seizoen overstappen naar Aprilia, maar rijdt daar nu al voor.

De Brit Cal Crutchlow nam in de laatste races de plek van Viñales over, maar Yamaha heeft nu besloten om Morbidelli op de motor te zetten. De Italiaan reed al in de MotoGP voor het satellietteam van Yamaha. Vanwege een knieblessure miste Morbidelli de laatste vijf GP’s. De Italiaan is nu hersteld en maakt komend weekeinde in de Grote Prijs van San Marino zijn rentree in de MotoGP, maar dan als nieuwe teamgenoot van WK-leider Fabio Quartararo bij het Japanse fabrieksteam. Morbidelli kreeg een contact tot en met 2023 bij het fabrieksteam, Dovizioso tekende tot eind volgend seizoen.

Judoka Van ’t End geopereerd aan elleboog

12:18 uur Judoka Noël van ’t End heeft een elleboogoperatie ondergaan. De wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram kan daardoor zo’n twee maanden niet op de gebruikelijke manier trainen. De 30-jarige Van ’t End zou dit jaar al niet meer in actie komen in wedstrijdverband.

Tevens grijpt de 30-jarige Van ’t End de periode na de Olympische Spelen aan voor het laseren van zijn ogen. „Het is allebei niet ernstig, het is meer een kwestie van uitgesteld ’onderhoud’ in een periode waarin dat goed kan”, aldus Pascal Bakker, manager topsport bij de judobond.

Van ’t End, de nummer 9 van de wereld, werd afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales uitgeschakeld. Twee jaar geleden veroverde hij in judotempel Budokan, waar ook de Spelen werden gehouden, nog de wereldtitel.

Sporttribunaal handhaaft dopingschorsing oud-coach Sifan Hassan

09.37 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS handhaaft de schorsing voor vier jaar van atletiekcoach Alberto Salazar. De 63-jarige Amerikaan, in het verleden de coach van onder anderen de Nederlandse atlete Sifan Hassan en de Brit Mo Farah, werd in 2019 geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada.

Dat agentschap oordeelde na jarenlang onderzoek en op basis van tientallen getuigenissen dat Salazar en arts Jeffrey Brown, die nauw samenwerkten op een trainingscentrum in Oregon, diverse dopingregels hebben overtreden. Het duo zocht volgens Usada voortdurend de grenzen op om hun atleten beter te maken. Brown en Salazar zouden hebben gehandeld in verboden stoffen, waaronder testosteron. Ze werden beiden voor vier jaar geschorst. Sportkledingfabrikant Nike, financier van het trainingscentrum, zette het project voor topatleten in Oregon daarop stop.

Salazar en Brown gingen bij het CAS in beroep tegen hun schorsing, maar het sporttribunaal handhaaft de straf. Volgens het CAS is er overigens geen enkel bewijs dat sporters die betrokken waren bij het Oregon-project zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van het dopingreglement.

Hassan (28) trainde tussen 2016 en 2019 onder Salazar in de VS. „Die verdenkingen zijn van zes jaar geleden, toen was ik nog niet eens begonnen met hardlopen”, zei de Nederlandse atlete tijdens de WK van 2019 in Doha, nadat Salazar was geschorst. „Ik kan elke avond rustig slapen, omdat ik weet dat ik mijn sport eerlijk bedrijf.” Hassan veroverde deze zomer op de Olympische Spelen van Tokio goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter.

Eerder dit jaar werd Salazar door het Amerikaanse centrum voor veilige sport (SafeSport) levenslang geschorst, wegens emotioneel en fysiek misbruik van sporters. Vrouwelijke lopers uit het Oregon-project hadden Salazar daarvan beschuldigd.

FC Groningen onderzoekt opzetten vrouwenafdeling

09.02 uur: FC Groningen onderzoekt de mogelijkheden om een eigen vrouwenvoetbalafdeling op te zetten. De club heeft plannen om te gaan meedoen aan de Eredivisie Vrouwen, de competitie die nu uit negen ploegen bestaat, en wil dan ook een vrouwen- en meidenopleiding beginnen. „Richting het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023 willen we inzichtelijk hebben wat er voor nodig is een vrouwenvoetbalafdeling op te starten”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde.

FC Groningen heeft Valerie Overkamp aangesteld als projectleider van het haalbaarheidsonderzoek. De 26-jarige Overkamp zette eerder een regionaal team op voor talentvolle voetbalsters uit de regio’s Twente en Salland. Ze gaat onder meer onderzoeken hoe andere betaaldvoetbalclubs hun vrouwenafdeling hebben opgezet.

„Vrouwenvoetbal is mondiaal één van de hardst groeiende sporten”, zegt Gudde. „In het achterland van FC Groningen hebben jonge meiden geen rolmodellen. Wij willen talent inspireren en laten groeien, ook meisjes die dromen van een professionele voetbalcarrière. Wij willen ze die kansen gaan bieden, maar we willen dit wel op een duurzame manier doen. Hiervoor is het nodig dat we goed onderzoek doen naar welke voorwaarden noodzakelijk zijn.”

De Eredivisie Vrouwen bestaat dit seizoen uit FC Twente, Ajax, PSV, Feyenoord, PEC Zwolle, sc Heerenveen, ADO Den Haag, Excelsior en VV Alkmaar. Alleen die laatste ploeg is niet verbonden aan een profclub uit de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie.