Sport Kort: judoka Noël van ’t End geopereerd aan elleboog

Duitse international Goretzka verlengt contract Bayern München

13.15 uur: De Duitse international Leon Goretzka heeft zijn contract bij Bayern München met vier jaar verlengd. De 26-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2026 vast bij de ’Rekordmeister’. Bayern nam Goretzka in 2018 transfervrij over van Schalke 04.

„De afgelopen drie jaar hebben we alles gewonnen wat er te winnen viel”, zegt Goretzka. „Maar nog mooier dan het winnen van titels is het herhalen van successen en bevestigen dat je de beste bent. We willen hierop verder bouwen in de komende jaren.”

Goretzka werd met Bayern München de afgelopen drie seizoenen steeds landskampioen. Vorig jaar won hij met de Duitse club de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. De middenvelder speelde tot nu toe 118 wedstrijden voor Bayern, waarin hij 25 doelpunten maakte.

Onlangs verlengde ook Joshua Kimmich al zijn contract bij Bayern München, tot medio 2025. „We zijn heel blij dat met Joshua en Leon het hart van onze ploeg de komende jaren blijft”, aldus technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Italiaanse motorcoureur Dovizioso (35) keert terug in MotoGP

13.14 uur: De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso keert terug in de MotoGP. De 35-jarige coureur, tussen 2008 en 2020 winnaar van vijftien grands prix in de koningsklasse, gaat rijden voor het satellietteam van Yamaha (Petronas SR). Dovizioso vervangt daar zijn landgenoot Franco Morbidelli, die per direct overstapt naar het Japanse fabrieksteam.

De Italiaan eindigde in 2017, 2018 en 2019 als tweede in het WK-klassement, vorig jaar werd hij vierde. Dovizioso besloot daarna om een sabbatical te nemen, wel met de ambitie om in 2022 terug te keren in de MotoGP. Die kans krijgt hij eerder dan verwacht bij Petronas Yamaha SR.

In de MotoGP is een soort stoelendans aan de gang, ingeleid door het vertrek van Maverick Viñales bij het fabrieksteam van Yamaha. De Spanjaard werd vorige maand ontslagen nadat hij in de Grote Prijs van Stiermarken bewust zou hebben geprobeerd zijn motor op te blazen. Viñales zou na dit seizoen overstappen naar Aprilia, maar rijdt daar nu al voor.

De Brit Cal Crutchlow nam in de laatste races de plek van Viñales over, maar Yamaha heeft nu besloten om Morbidelli op de motor te zetten. De Italiaan reed al in de MotoGP voor het satellietteam van Yamaha. Vanwege een knieblessure miste Morbidelli de laatste vijf GP’s. De Italiaan is nu hersteld en maakt komend weekeinde in de Grote Prijs van San Marino zijn rentree in de MotoGP, maar dan als nieuwe teamgenoot van WK-leider Fabio Quartararo bij het Japanse fabrieksteam. Morbidelli kreeg een contact tot en met 2023 bij het fabrieksteam, Dovizioso tekende tot eind volgend seizoen.

Judoka Van ’t End geopereerd aan elleboog

12:18 uur Judoka Noël van ’t End heeft een elleboogoperatie ondergaan. De wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram kan daardoor zo’n twee maanden niet op de gebruikelijke manier trainen. De 30-jarige Van ’t End zou dit jaar al niet meer in actie komen in wedstrijdverband.

Tevens grijpt de 30-jarige Van ’t End de periode na de Olympische Spelen aan voor het laseren van zijn ogen. „Het is allebei niet ernstig, het is meer een kwestie van uitgesteld ’onderhoud’ in een periode waarin dat goed kan”, aldus Pascal Bakker, manager topsport bij de judobond.

Van ’t End, de nummer 9 van de wereld, werd afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales uitgeschakeld. Twee jaar geleden veroverde hij in judotempel Budokan, waar ook de Spelen werden gehouden, nog de wereldtitel.

Sporttribunaal handhaaft dopingschorsing oud-coach Sifan Hassan

09.37 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS handhaaft de schorsing voor vier jaar van atletiekcoach Alberto Salazar. De 63-jarige Amerikaan, in het verleden de coach van onder anderen de Nederlandse atlete Sifan Hassan en de Brit Mo Farah, werd in 2019 geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada.

Dat agentschap oordeelde na jarenlang onderzoek en op basis van tientallen getuigenissen dat Salazar en arts Jeffrey Brown, die nauw samenwerkten op een trainingscentrum in Oregon, diverse dopingregels hebben overtreden. Het duo zocht volgens Usada voortdurend de grenzen op om hun atleten beter te maken. Brown en Salazar zouden hebben gehandeld in verboden stoffen, waaronder testosteron. Ze werden beiden voor vier jaar geschorst. Sportkledingfabrikant Nike, financier van het trainingscentrum, zette het project voor topatleten in Oregon daarop stop.

Salazar en Brown gingen bij het CAS in beroep tegen hun schorsing, maar het sporttribunaal handhaaft de straf. Volgens het CAS is er overigens geen enkel bewijs dat sporters die betrokken waren bij het Oregon-project zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van het dopingreglement.

Hassan (28) trainde tussen 2016 en 2019 onder Salazar in de VS. „Die verdenkingen zijn van zes jaar geleden, toen was ik nog niet eens begonnen met hardlopen”, zei de Nederlandse atlete tijdens de WK van 2019 in Doha, nadat Salazar was geschorst. „Ik kan elke avond rustig slapen, omdat ik weet dat ik mijn sport eerlijk bedrijf.” Hassan veroverde deze zomer op de Olympische Spelen van Tokio goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter.

Eerder dit jaar werd Salazar door het Amerikaanse centrum voor veilige sport (SafeSport) levenslang geschorst, wegens emotioneel en fysiek misbruik van sporters. Vrouwelijke lopers uit het Oregon-project hadden Salazar daarvan beschuldigd.

FC Groningen onderzoekt opzetten vrouwenafdeling

09.02 uur: FC Groningen onderzoekt de mogelijkheden om een eigen vrouwenvoetbalafdeling op te zetten. De club heeft plannen om te gaan meedoen aan de Eredivisie Vrouwen, de competitie die nu uit negen ploegen bestaat, en wil dan ook een vrouwen- en meidenopleiding beginnen. „Richting het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023 willen we inzichtelijk hebben wat er voor nodig is een vrouwenvoetbalafdeling op te starten”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde.

FC Groningen heeft Valerie Overkamp aangesteld als projectleider van het haalbaarheidsonderzoek. De 26-jarige Overkamp zette eerder een regionaal team op voor talentvolle voetbalsters uit de regio’s Twente en Salland. Ze gaat onder meer onderzoeken hoe andere betaaldvoetbalclubs hun vrouwenafdeling hebben opgezet.

„Vrouwenvoetbal is mondiaal één van de hardst groeiende sporten”, zegt Gudde. „In het achterland van FC Groningen hebben jonge meiden geen rolmodellen. Wij willen talent inspireren en laten groeien, ook meisjes die dromen van een professionele voetbalcarrière. Wij willen ze die kansen gaan bieden, maar we willen dit wel op een duurzame manier doen. Hiervoor is het nodig dat we goed onderzoek doen naar welke voorwaarden noodzakelijk zijn.”

De Eredivisie Vrouwen bestaat dit seizoen uit FC Twente, Ajax, PSV, Feyenoord, PEC Zwolle, sc Heerenveen, ADO Den Haag, Excelsior en VV Alkmaar. Alleen die laatste ploeg is niet verbonden aan een profclub uit de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie.