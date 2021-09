Voormalig coach Sifan Hassan blijft geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sporttribunaal handhaaft dopingschorsing oud-coach Sifan Hassan

09.37 uur: Het internationaal sporttribunaal CAS handhaaft de schorsing voor vier jaar van atletiekcoach Alberto Salazar. De 63-jarige Amerikaan, in het verleden de coach van onder anderen de Nederlandse atlete Sifan Hassan en de Brit Mo Farah, werd in 2019 geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada.

Dat agentschap oordeelde na jarenlang onderzoek en op basis van tientallen getuigenissen dat Salazar en arts Jeffrey Brown, die nauw samenwerkten op een trainingscentrum in Oregon, diverse dopingregels hebben overtreden. Het duo zocht volgens Usada voortdurend de grenzen op om hun atleten beter te maken. Ze werden beiden voor vier jaar geschorst.

Salazar en Brown gingen bij het CAS in beroep tegen hun schorsing, maar het sporttribunaal handhaaft de straf. Volgens het CAS is er overigens geen enkel bewijs dat sporters die betrokken waren bij het Oregon-project zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van het dopingreglement.

FC Groningen onderzoekt opzetten vrouwenafdeling

09.02 uur: FC Groningen onderzoekt de mogelijkheden om een eigen vrouwenvoetbalafdeling op te zetten. De club heeft plannen om te gaan meedoen aan de Eredivisie Vrouwen, de competitie die nu uit negen ploegen bestaat, en wil dan ook een vrouwen- en meidenopleiding beginnen. „Richting het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023 willen we inzichtelijk hebben wat er voor nodig is een vrouwenvoetbalafdeling op te starten”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde.

FC Groningen heeft Valerie Overkamp aangesteld als projectleider van het haalbaarheidsonderzoek. De 26-jarige Overkamp zette eerder een regionaal team op voor talentvolle voetbalsters uit de regio’s Twente en Salland. Ze gaat onder meer onderzoeken hoe andere betaaldvoetbalclubs hun vrouwenafdeling hebben opgezet.

„Vrouwenvoetbal is mondiaal één van de hardst groeiende sporten”, zegt Gudde. „In het achterland van FC Groningen hebben jonge meiden geen rolmodellen. Wij willen talent inspireren en laten groeien, ook meisjes die dromen van een professionele voetbalcarrière. Wij willen ze die kansen gaan bieden, maar we willen dit wel op een duurzame manier doen. Hiervoor is het nodig dat we goed onderzoek doen naar welke voorwaarden noodzakelijk zijn.”

De Eredivisie Vrouwen bestaat dit seizoen uit FC Twente, Ajax, PSV, Feyenoord, PEC Zwolle, sc Heerenveen, ADO Den Haag, Excelsior en VV Alkmaar. Alleen die laatste ploeg is niet verbonden aan een profclub uit de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie.