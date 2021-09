Lutsharel Geertruida krijgt eerste basisplaats bij Feyenoord

De 21-jarige Rotterdammer viel twee keer in bij het eerste elftal en tegen NEC staat Geertruida aan de aftrap. „Het is natuurlijk niet prettig dat Pedersen geblesseerd is, maar het is wel een luxe om dan over Lutsharel te kunnen beschikken”, zei trainer Arne Slot. De Engelse aanvaller Reiss Nelson traint weliswaar mee met de groep, maar de 21-jarige huurling van Arsenal is nog niet klaar voor speelminuten.

„NEC is heel erg goed aan het seizoen begonnen. Ze hebben al drie keer ’de nul’ gehouden en alleen een grote nederlaag geleden tegen Ajax, maar ze zijn niet de enige die dat is overkomen”, aldus Slot over de tegenstander in De Kuip.

Met 12 punten uit vijf wedstrijden staat Feyenoord op de vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Slot boekte vorige week een overtuigende zege (0-4) in de topper tegen PSV. Feyenoord heeft met een wedstrijd minder gespeeld vier punten achterstand op koploper Ajax.

Bedreigingen

Slot liet ook weten het „heel betreurenswaardig” te vinden dat algemeen directeur Mark Koevermans wordt bedreigd. Afgelopen week werden ’s nachts ruiten ingegooid bij het huis van Koevermans. Ook schreven vandalen met graffiti de letters RJK op de deur, een afkorting voor Rotterdam Jongeren Kern, een groep jonge Feyenoord-aanhangers.

„Ik ken Mark nog niet zo lang, maar ik heb wel al gemerkt dat hij dag en nacht aan het werk is”, zegt Slot. „Dat wil niet zeggen dat je alles goed doet. Over functies zoals hij en ik uitvoeren, heeft heel de wereld een mening. Dat weet je, daar heeft niemand moeite mee. Maar dan moet het daar wel bij stoppen. Het mag niet zo zijn dat je in je thuissituatie wordt bedreigd. Dat is ongelooflijk vervelend, zoals ik het eerder ook ongelooflijk vervelend vond voor Steven Berghuis. Ik vind dit ontzettend betreurenswaardig. Mensen mogen een mening hebben over of iemand het goed of slecht doet, niet alleen in het voetbal, maar ook in de politiek. We moeten daarin echter wel een grens trekken.”

Volgens Slot heeft de gespannen situatie rond de bedreigingen van Koevermans, en daarmee samenhangend de omstreden plannen voor een nieuw stadion, weinig impact op zijn ploeg. „Het heeft geen invloed op de dagelijkse gang van zaken of als wij wedstrijden moeten spelen. Maar ik betreur het wel enorm.”

