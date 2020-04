Huiskamerduel Van Barneveld versus Taylor krijgt wrange nasmaak

Hoe zat het ook alweer? Van Barneveld en Taylor namen het vorige week donderdag allebei in hun eigen vertrouwde omgeving tegen elkaar op. Target Darts (een verkoper van dartspullen) had de wedstrijd tussen de twee oud-wereldkampioenen georganiseerd, maar omdat er zoveel aandacht voor het treffen kwam, nam wedkantoor Paddy Power de organisatie van het duel over.

1000 pond per 180’er

Van Barneveld had Voedselbank Haaglanden aangewezen als goede doel, terwijl Taylor voor de Nationale Gezondheidsdienst in Groot-Brittannië (NHS) speelde. Paddy Power, de nieuwe organisator van het duel, loofde 1000 Britse ponden uit voor elke 180’er die er tijdens de wedstrijd op elektronische dartborden werd gegooid. Van Barneveld won de partij met 7-6 in legs en gooide vijf maximale scores. Taylor noteerde liefst tien 180’ers.

Daar ging het uiteindelijk mis. Waar het kamp-Van Barneveld in de veronderstelling was dat ’Barney’ voor ’zijn’ goede doel gooide, besloot Paddy Power de volledige opbrengst van 15.000 Britse ponden in zijn geheel aan de NHS te doneren. „Daar waren wij niet van op de hoogte gesteld”, aldus Van Bodegom. „Raymond is al die tijd in de veronderstelling geweest dat hij gewoon voor de Voedselbank speelde. We hebben dat vooraf aangekaart en de organisatie zou alles regelen. Raymond en ik wisten niet dat de afspraak er lag dat ál het geld naar de NHS zou gaan.”

Goodwill

Desondanks kwam het Van Bodegom op een behoorlijke uitbrander van Hendrik Beelen, de voorzitter van Voedselbank Haaglanden, te staan. „Mijn beeld is dat zij de Voedselbank hebben misbruikt om goodwill te kweken”, zegt Beelen tegenover Omroep West. „Belachelijk”, vindt Van Bodegom. „Ik krijg van die meneer het verwijt dat Raymond over de rug van de Voedselbank geld zou willen verdienen. Hij was in de veronderstelling dat hij 17.000 euro zou krijgen, en vroeg mij op vrijdagmorgen, dus nog geen twaalf uur na afloop van de wedstrijd, boos waarom het geld nog niet op de rekening van de Voedselbank stond.”

Over die opstelling is Van Bodegom op z’n zachtst gezegd verbaasd. „Op het moment dat Raymond bekendmaakte dat hij voor de Voedselbank zou gaan spelen, hebben we ook geen telefoontje gehad met een enthousiaste reactie van zijn kant. Natuurlijk is er begrip voor zijn teleurstelling, maar ik heb hem proberen uit te leggen dat er sprake is geweest van miscommunicatie. Maar er was geen gesprek mee te voeren.”

Shirt en bord veilen

Van Bodegom nam vervolgens contact op met Target Darts om te kijken hoe de Voedselbank alsnog zou kunnen meedelen in het succes van het event. „We wilden kijken of we beeldjes op de markt konden brengen met het logo van de Voedselbank erop, en het shirt en het bord van Raymond gaan veilen. Maar toen Target Darts daarover contact opnam met de voorzitter van de Voedselbank, wilde die niet eens luisteren. De hoorn werd zo op de haak gegooid, werd mij verteld.”

Natuurlijk wil Van Barneveld alsnog gaan kijken of de Voedselbank iets over kan houden aan het prestigieuze duel. „Want de mensen waarvoor Raymond wilde spelen, die grijpen nu mis”, aldus Van Bodegom. „Maar we laten dit eerst kort bezinken, en gaan daarna samen met René Froger (ambassadeur van Voedselbanken Nederland, red.) kijken of we het groter kunnen maken dan alleen Haaglanden, en eventueel voor heel Nederland iets kunnen gaan betekenen. Want van deze fantastische actie moet natuurlijk wel iets die kant op.”