Rai Vloet vindt onderdak bij FC Astana

De middenvelder van Heracles Almelo maakte in januari kortstondig zijn rentree bij de Eredivisieclub, waarop een storm aan kritiek losbarstte. Uit een interview dat de ouders van het slachtoffertje aan De Telegraaf gaven, kwam naar voren dat Vloet bij het ongeval 203 kilometer per uur had gereden en een promillage van 1,18 had, het dubbele van wat is toegestaan. Daarop besloot Heracles per direct afscheid te nemen van Vloet, omdat hij zijn werkgever bleek te hebben voorgelogen over snelheid en de hoeveelheid alcohol, die hij had genuttigd.