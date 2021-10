Super 12 aan zijden draadje na tweede nederlaag Oranje-cricketers

In tegenstelling tot het duel van maandag tegen de Ieren was de ploeg van Ryan Campbell woensdag in de Verenigde Arabische Emiraten allesbehalve kansloos tegen WK-debutant Namibië. Lange tijd leek Oranje met de zege aan de haal te gaan, maar met nog zes ballen te gaan was de tweede nederlaag desondanks een feit.

Max O’Dowd hield de deur voor de Nederlandse cricketers naar de Super 12-fase met een sublieme 70 (run out) aanvankelijk op een kier. In tegenstelling tot het duel met Ierland werd het openingsbat ditmaal wel op de ’mat’ gesteund. Naast O’Dowd lieten ook Colin Ackermann (35 runs) en Scott Edwards (21 runs) hun bat spreken. Na 20 overs eindigde Oranje op een totaal van 164 voor 4. Dat moest te doen zijn.

De Oranje-bowlers hielden de Afrikaanse batsmen tot en met de negende van de twintig overs in toom. Op dat moment waren al drie Namibiërs uit, op een totaal van 52. David Wiese en Gerhard Erasmus zetten het duel met een partnership van 93 runs echter volledig op zijn kop.

Max O’Dowd was met 70 runs opnieuw de topscorer aan bat voor de Nederlandse cricketers. Ⓒ AFP

Wiese (66 not out in 40 ballen) was de grote kwelgeest voor de Nederlandse aanval. Met vijf zessen en vier ’viertjes’ sloeg hij de Oranje bowlers aan gort. Erasmus (32) werd op het bowlen van Timm van der Gugten nog wel achter het wicket uitgevangen, maar toen was de schade voor Nederland al niet meer te repareren. JJ Smit (14 not out) klaarde samen met Wiese op de laatste bal van de negentiende over de klus: 166 voor 4.

En zo lijkt Oranje het WK vroegtijdig en via de achterdeur te verlaten. Waar de ploeg in 2009 in Londen onder meer stuntte met een WK-zege op Engeland, daar wacht de ploeg vrijdag naar alle waarschijnlijk een roemloos afscheid.