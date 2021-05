ADO Den Haag en VVV-Venlo degraderen, RKC Waalwijk lijkt in veilige haven

De wedstrijd in Den Haag tussen de twee direct concurrenten ADO Den Haag en Willem II kende een weergaloze start. Het duurde niet lang alvorens de Tilburgers de eerste kans kregen. Kwasi Okyere Wriedt slaagde er echter niet in om de bal in de hoek te plaatsen. Twee minuten later pegelde John Goossens de bal van grote afstand tegen de paal. Het was wachten op de eerste goal en die kwam er voor de bezoekers. Vangelis Pavlidis stond op de juiste plek om een lage voorzet in te tikken.

Het werd niet veel later ook 2-0 op een curieuze wedstrijd. De VAR overrulede de beslissing van de assistent-scheidsrechter en oordeelde dat het geen buitenspel was van Ché Nunnely. Volgens ADO had de goal van Pavlidis echter niet mogen tellen, omdat scheidsrechter Jochem Kamphuis al af zou hebben gefloten voor de bal de lijn passeerde. Even later kreeg ADO na lang wachten juist een belangrijke VAR-beslissing mee. Nasser El Khayati mocht aanleggen vanaf elf meter, maar zijn strafschop was zwak ingeschoten. Nog voor rust was het gedaan, toen Wriedt op aangeven van Pavlidis de 0-3 maakte.

Na rust viel er een stuk minder te beleven. Michiel Kramer dacht halverwege de tweede helft nog wel de spanning enigszins terug te brengen, maar Nunnely maakte kort daarna weer de 1-4, waardoor het doek definitief viel voor de Hagenezen.

Ajax stuurt VVV omlaag

VVV vormde vooraf een erehaag voor de landskampioen, maar hoefde duidelijk niet te rekenen op een sympathiek gebaar vanuit Amsterdam. Ajax zette volop druk en kwam na tien minuten op 1-0. Na een fraaie combinatie was het Deveyne Rensch die kon binnenschuiven. Ajax verzuimde om vervolgens snel de tweede treffer te maken en dat leidde ertoe dat de spaarzame keren dat VVV op de vijandelijke helft verscheen, er wel direct dreiging was voor de gelijkmaker. Zo stuitte Giorgos Giakoumakis een keer op Maarten Stekelenburg.

Sebastien Haller tussen twee spelers van VVV-Venlo Ⓒ ANP/HH

Na rust leek VVV echt aan een stunt te mogen gaan denken, toen Kenneth Taylor - die eerder de geblesseerd uitgevallen Davy Klaassen verving - een rode kaart kreeg. Maar enkele minuten later werd het 2-0. Sebastien Haller was op de afspraak en tikte uiteindelijk een voorzet van David Neres binnen. Toch ontwikkelde VVV de nodige druk tegen de tien van Ajax en uiteindelijk was het Giakoumakis die voor de aansluitingstreffer zorgde. Lang duurde de hoopvolle periode niet, want Mohamed Kudus tekende - net zoals tegen Feyenoord - al snel voor de derde Amsterdamse treffer.

Emmen klopt Heerenveen via hattrick Pena

Vanuit het ogenschijnlijke niets kreeg Emmen na twintig minuten een strafschop tegen sc Heerenveen. Sergio Pena ging achter de bal staan en faalde niet. Enkele minuten later kreeg Lasse Schöne een rode kaart bij Heerenveen na hard doorgaan op Jari Vlak. Het was voor de Deen zijn eerste rode prent in ruim vijfhonderd profwedstrijden Emmen kreeg daarna veel kansen om de voorsprong uit te breiden. Het meest spectaculair was de halve omhaal van Luka Adzic, maar Erwin Mulder redde fraai.

Ibrahim Dresevic en Sergio Pena. Ⓒ ANP/HH

Na rust kon de doelman er echter weinig aan doen, toen Emmen de tweede treffer maakte. Weer was het Pena, die vanaf elf meter mocht aanleggen. Michael de Leeuw verzuimde vervolgens om de 3-0 te maken, maar zijn inzet stuitte via de onderkant van de lat terug het veld in. Uiteindelijk viel de derde alsnog via Pena, die zo een hattrick maakte. Benjamin Nygren redde voor de Friezen nog wel de eer.

RKC zo goed als veilig

In een aardige eerste helft kregen RKC Waalwijk en FC Twente een paar mogelijkheden. Zo werd een inzet van Ahmed Touba van de lijn gehaald, terwijl aan de andere kant Danilo een behoorlijk grote kans om zeep hielp. Na rust vielen de goals wel. Danilo zette Twente al vroeg op voorsprong, maar RKC rechtte razendsnel de rug. Binnen het uur stond het alweer 1-2, via twee treffers van Sylla Sow. Het zorgde ervoor dat bij het de laatste maanden dolende Twente de frustraties hoog opliepen. Danilo kreeg in de slotfase nog rood vanwege natrappen.

RKC is door deze zege praktisch veilig. Het heeft drie punten meer dan FC Emmen en ook een flink beter doelsaldo (13 in het voordeel van de Waalwijkers. Dat zal normaliter niet meer ingehaald worden tijdens de laatste speelronde. Willem II en FC Emmen moeten dus gaan bepalen wie er zich direct handhaaft en wie er naar de play-offs moet afzakken.