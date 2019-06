Historische eindzege Raptors in NBA

In de rust hadden de Raptors een voorsprong van drie punten (60-57). Golden State nam halverwege het derde kwart het initiatief over. De ploeg uit Toronto knokte zich vervolgens terug, wat een zinderend slot opleverde.

Golden State begon als grote favoriet aan de finale. De ploeg stond de afgelopen vier jaar in de finale en behaalde drie keer de titel. Voor Toronto Raptors was het de eerste keer in het bestaan van de club dat ze in de finale stond van de NBA.

Kawhi Leonard van de Toronto Raptors is tot meest waardevolle speler van de NBA uitgeroepen. Ⓒ AFP