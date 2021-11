Michael van Gerwen ligt eruit bij Grand Slam of Darts: ’Dát voelt niet helemaal lekker’

Van Gerwen had nog amper de tijd gehad om in zijn spel te komen, of Bully Boy stond met 5-0 (!) voor met de pauze. Smith was in topvorm en gooide zowat alles raak. Van Gerwen moest lijdzaam toekijken.

Maar blijkbaar had Mighty Mike zichzelf toegesproken in de pauze, want hij kwam rap terug tot 5-3. Vervolgens bleef Bully Boy steeds de Nederlander nipt voor: 8-6. Steeds sloeg hij de aanval af van de Vlijmenaar.

Moedeloos

Van Gerwen was na 19 legs echter weer terug bij af, want hij keek weer naar een achterstand van 5 legs aan: 12-7. De moedeloosheid was op het gezicht van Van Gerwen af te lezen. Toch gooide hij e leg erna op fenomale wijze een 170 uit: 12-8.

Smith liet zich niet kennen, met 15-10 had hij toch goed uitzicht op de zege. Van Gerwen kon steeds zijn breaks niet verzilveren. Mighty Mike kwam nog wel terug tot 15-12. Vervolgens kreeg Smith een matchdart, maar hij miste. Van Gerwen niet: 15-13. Maar de volgende leg was het alsnog raak: 16-13.

Smith eindigde op een gemiddelde van 98,7 punten. Hij gooide liefst veertien keer de hoogste score (180). Van Gerwen kwam uit op een gemiddelde van 97,44, met vijf keer een score van 180.

Van Gerwen baalt als een stekker

Na afloop was Van Gerwen dan ook niet te spreken over zijn eigen spel. „Ik laat hem in de wedstrijd op het begin. Dan mis ik de kansen, ik geef hem te veel zelfvertrouwen. Ik baal er zo ontzettend van”, zegt hij tegen RTL7.

Hij vervolgt: „Ik heb kansen om hem pijn te doen, maar dat doe ik weer niet. Het was hard werken en kostte veel moeite. En nog krijg ik mijn kansen. Het was gewoon niet goed genoeg. Je moet de legs pakken waar het om gaat en dat heb ik nagelaten. Dat voelt niet helemaal lekker en ik baal dan ook als een stekker.”

Sherrock

De Engelsman James Wade en de Welshman Gerwyn Price plaatsten zich vrijdag al voor de halve finales. Daarin spelen ze zondag tegen elkaar. Smith neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen de Schot Peter Wright en de Engelse dartssensatie Fallon Sherrock. Dat duel is later op zaterdagavond.

Van Gerwen won de Grand Slam of Darts drie keer: in 2015, 2016 en 2017. De hoofdprijs is dit jaar 125.000 Engelse pond (148.000 euro).