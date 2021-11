Michael van Gerwen verliest van ’Bully Boy’ op Grand Slam of Darts

Van Gerwen had nog amper de tijd gehad om in zijn spel te komen, of Bully Boy stond met 5-0 (!) voor met de pauze. Smith was in topvorm en gooide zowat alles raak. Van Gerwen moest lijdzaam toekijken.

Maar blijkbaar had Mighty Mike zichzelf toegesproken in de pauze, want hij kwam rap terug tot 5-3. Vervolgens bleef Bully Boy steeds de Nederlander nipt voor: 8-6. Steeds sloeg hij de aanval af van de Vlijmenaar.

Moedeloos

Van Gerwen was na 19 legs echter weer terug bij af, want hij keek weer naar een achterstand van 5 legs aan: 12-7. De moedeloosheid was op het gezicht van Van Gerwen af te lezen. Toch gooide hij e leg erna op fenomale wijze een 170 uit: 12-8.

Smith liet zich niet kennen, met 15-10 had hij toch goed uitzicht op de zege. Van Gerwen kon steeds zijn breaks niet verzilveren. Mighty Mike kwam nog wel terug tot 15-12. Vervolgens kreeg Smith een matchdart, maar hij miste. Van Gerwen niet: 15-13. Maar de volgende leg was het alsnog raak: 16-13.