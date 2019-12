Is lichaam Badr Hari nog wel geschikt voor topsport?

Arnhem - Wie is de sterkste? Na het bloedstollende tweede gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari hebben kickboksfans over de hele wereld nog steeds geen duidelijk antwoord op deze vraag gekregen. Omdat Hari net als drie jaar geleden in Duitsland ook in Arnhem geblesseerd moest opgeven, blijven de Badr Army en de Rico-fans figuurlijk gezien rollebollend over straat gaan.