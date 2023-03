Premier League wil geen clubeigenaren die mensenrechten schenden

De Premier League komt met die maatregel tegemoet aan Amnesty International. Die mensenrechtenorganisatie vindt het kwalijk dat Newcastle United bijna twee jaar geleden is overgenomen door investeerders uit Saudi-Arabië. Volgens Amnesty misbruiken de nieuwe eigenaren de sportwereld om het imago van Saudi-Arabië te verbeteren.

Sjeik Jassim bin Hamad Al Thani uit Qatar is een van de kandidaten om Manchester United over te nemen. Qatar kreeg in de aanloop naar en tijdens het WK veel kritiek over de manier waarop het arbeidsmigranten behandelt. Homoseksualiteit is nog steeds verboden in Qatar

Ook eigenaren die veroordeeld zijn voor geweld, fraude of bestraft zijn met internationale sancties zijn niet meer welkom in de Premier League.