Ex-Ajacied verdrijft twijfels na donkere periode Opgebloeide PSV’er Anwar El Ghazi waarschuwt Ajax

Door Jeroen Kapteijns

Een mooi moment voor Anwar El Ghazi. De aanvaller opent de score tegen NEC en heeft inmiddels vier goals en één assist achter zijn naam als speler van PSV. Ⓒ FOTO RENE BOUWMAN

EINDHOVEN - Precies honderd wedstrijden speelde Anwar El Ghazi voor Ajax. Komende week keert de aanvaller terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij in januari 2017 de deur achter zich dichttrok na een conflict met de toenmalige trainer Peter Bosz. De nog altijd maar 27-jarige El Ghazi krabbelt dit seizoen bij PSV op na een moeizame episode in zijn loopbaan. Bij de 3-0 thuiszege op NEC bewees hij zijn waarde door de 1-0 voor zijn rekening te nemen.