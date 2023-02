Premium Het beste van De Telegraaf

Column Ireen Wüst: ’Op deze manier wordt onze sport de nek omgedraaid’

Door Ireen Wüst

Dat ik bovenmatig uitkijk naar de WK Afstanden in Heerenveen (2-5 maart), kan niet los worden gezien van de uitzonderlijke hoeveelheid spanning die op de loer ligt. Niemand kan ontkennen dat dit titeltoernooi jarenlang een Oranje-feestje is geweest, maar er is zoveel buitenlandse concurrentie bijgekomen dat het dit keer op veel afstanden onvoorspelbaar is. Dat is fantastisch voor de uitstraling van de sport.