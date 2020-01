Van Dijk en Wijnaldum staan met Liverpool voor unicum

De laatste keer dat de formatie van Jürgen Klopp een nederlaag leed in de Engelse topcompetitie, was op 3 januari 2019. Halverwege het seizoen was Liverpool in een hevige titelstrijd verwikkeld met Manchester City. Nota bene op bezoek bij de rivaal, kregen onder meer Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum een nederlaag te verduren. Liverpool ging als koploper met 2-1 onderuit in het Etihad Stadium, waardoor City het gat verkleinde tot vier punten. Uiteindelijk verspeelde Liverpool nog de nodige punten, waardoor City met 100 punten de Premier League won en Liverpool met twee minder genoegen moest nemen met een tweede plaats.

Hunkering naar de titel

Nu staat het er anders voor in de Premier League. Liverpool gaat fier aan kop en de eerste belager komt uit verrassende hoek: Leicester. The Foxes staan tweede, maar op gepaste afstand. Het verschil tussen Liverpool en de kampioen uit 2016 bedraagt 10 punten en dat terwijl Van Dijk en co. twee wedstrijden minder hebben gespeeld. De titelverdediger is pas terug te vinden op de derde stek en moet maar liefst 11 (ook met twee wedstrijden meer gespeeld) punten toegeven op Liverpool.

Het begint er steeds meer op te lijken dat alle Liverpool-fans hun hart na 30 jaar eindelijk kunnen ophalen. De titel, waar al sinds 1990 naar gehunkerd wordt, is binnen handbereik.

Op jacht

Liverpool is bezig aan een indrukwekkende reeks. Sinds het verloren duel tegen City, heeft de ploeg van Klopp geen wedstrijd meer verloren in de Premier League: Liverpool is al 36 wedstrijden ongeslagen (31 keer winst, 5 keer gelijk).

Een clubrecord is het al, maar voorlopig nog geen Premier League-record. Drie clubs zijn namelijk langer ongeslagen gebleven. Chelsea in 2004-2005 met 40 duels, Nottingham Forest in 1977-1978 met 42 duels en Arsenal in 2003-2004, met 49 duels.

Naast de landstitel kunnen The Reds dus ook op jacht gaan naar een Premier League-record. Dan moet de club de eerste horde, die de naam Sheffield draagt, donderdagavond om 21.00 uur nemen. Dan staat de teller op 37 ongeslagen duels. Als Liverpool 50 wedstrijden op rij niet verliest, dan staat het op eenzame hoogte. Deze clubs kunnen The Reds de komende maanden nog dwarsbomen:

#38: Tottenham - Liverpool (11 januari)

#39: Liverpool - Manchester United (19 januari)

#40: Wolverhampton - Liverpool (23 januari)

#41: West Ham - Liverpool (29 januari)

#42: Liverpool - Southampton (1 februari)

#43: Norwich - Liverpool (15 februari)

#44: Liverpool - West Ham (24 februari)

#45: Watford - Liverpool (29 februari)

#46: Liverpool - Bournemouth (7 maart)

#47: Everton - Liverpool (14 maart)

#48: Liverpool - Crystal Palace (21 maart)

#49: Manchester City - Liverpool (4 april)

#50: Liverpool - Aston Villa (11 april)

