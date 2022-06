Savinho is via Troyes onderweg naar PSV

Vanwege het toekomstige huurlingenquota komt Savinho, die voluit Savio Moreira de Oliveira heet, niet op de loonlijst bij Manchester City, maar wordt hij ondergebracht bij zusterclub Troyes in Frankrijk. Van daaruit wordt Savinho verhuurd aan PSV. In Eindhoven bestaat de wens om de dribbelaar langer dan één seizoen te huren, maar dat is nog niet in beton gegoten.

Savinho wordt de vijfde versterking voor PSV in deze transferwindow. De Eindhovenaren versterkten zich al met Boy Waterman (transfervrij overgekomen van OFI Kreta), Walter Benitez (transfervrij overgekomen van OGC Nice), Ki-Jana Hoever (gehuurd van Wolverhampton Wanderers) en Xavi Simons (transfervrij overgekomen van Paris Saint-Germain).

Verder staat Luuk de Jong op de nominatie om terug te keren in Eindhoven en is PSV in de markt om de Braziliaan Marlon een jaar te huren van Shakhtar Donetsk.