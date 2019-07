AZ met Clasie naar Zweden

De middenvelder, vorige week vastgelegd door de Alkmaarders, is met zijn ploeg afgereisd naar Zweden waar donderdag het tweede duel wacht met BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League. In Alkmaar eindigde het eerste duel vorige week in 0-0. Coach Arne Slot heeft 21 spelers meegenomen naar Göteborg.

Clasie werd vorige week overgenomen van het Engelse Southampton nadat die club zijn nog één jaar doorlopende contract op verzoek van de middenvelder had ontbonden. Het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij Feyenoord. Clasie mist nog wedstrijdritme. Terwijl clubs hun oefenprogramma afwerkten trainde hij in Engeland voor zichzelf.