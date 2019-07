Clasie mee naar Göteborg

Daarmee komt het officieel AZ-debuut voor de kleine middenvelder steeds dichterbij. De 28-jarige Haarlemmer kwam afgelopen zaterdag in de vriendschappelijke duel tegen het Belgische Beerschot voor de eerste keer in actie voor zijn nieuwe club.

Het is nog twijfelachtig of Clasie, goed voor 17 caps, tegen BK Häcken de verlossing kan brengen. De (45) minuten die hij tegen Beerschot speelde, waren de eerste in lange tijd. De gewezen Feyenoorder wil naar eigen zeggen fit genoeg zijn om serieuze wedstrijden te spelen.

AZ betreedt morgenavond (18.30 uur) na een 0-0 gelijkspel in Alkmaar het Zweedse kunstgras. Mocht Clasie daadwerkelijk debuteren, dan ligt het voor de hand dat Teun Koopmeiners een linie naar achter zakt om met Ron Vlaar het centrale duo te vormen. In dat geval zal Stijn Wuytens plaats moeten nemen op de bank.