Betis boos na moment met Luuk de Jong

„Ik houd er niet van om over scheidsrechters te praten, maar het was een vreemd moment”, aldus technisch directeur Alexis Trujillo van Betis. „De Jong zou normaliter de bal niet eens hebben geraakt of een doelpoging kunnen ondernemen. In dat soort situaties is er altijd veel contact. De strafschop was bijzonder onterecht.”

Marc Bartra, die in de ogen van scheidsrechter Mateu Lahoz een overtreding beging, sprak schande van de strafschop. „Ik ging eerder de lucht in dan De Jong en hij sprong tegen mijn armen aan. Het was een doodgewone situatie. Ongelooflijk. Kijk ook naar de reactie van de overige spelers van Sevilla. Niemand vroeg om een strafschop. Dit is een contactsport en uiteindelijk kantelt de wedstrijd hierdoor.”

„Over de hele wedstrijd gezien was Sevilla beter”, zei trainer Rubi van Real Betis. „Maar de manier waarop we die eerste goal moesten incasseren, valt moeilijk te accepteren.”

Lucas Ocampos zette Sevilla in het lege Estadio Ramón Sánchez Pizjuán vanaf de stip uiteindelijk op 1-0. Fernando bepaalde de einstand: 2-0.

Tijdens de vorige derby van Sevilla (1-2) nam De Jong het winnende doelpunt voor zijn rekening. Ook toen kwam Ocampos tot scoren. Sevilla had sinds het seizoen 2016-2017 niet meer twee keer in één seizoen van de rivaal gewonnen.

Nummer 3 Sevilla verkleinde de achterstand op Real Madrid tot zes punten. Koploper FC Barcelona heeft twee punten meer dan Real. Die twee clubs komen in het weekend weer in actie; FC Barcelona wacht zaterdag de uitwedstrijd tegen Real Mallorca, Real ontvangt een dag later Eibar.