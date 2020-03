Leon van Bon: ’Dit spel is wat anders dan buiten koersen’

Een klassieker voor profs, maar dan via Zwift? Van Bon verzekert dat het geen enkel probleem is. „Technisch gezien kun je een koers voor profs organiseren. Maar dat moet dan wel in een centrale ruimte zijn, zodat er controle kan zijn van de waarden die de deelnemers opgeven, wat betreft lengte en gewicht. Dat maakt het lastiger. Een ander bijkomend probleem is het feit dat de trainers die iedereen gebruikt (de rollerbank of hometrainer, red.), niet allemaal hetzelfde zijn en niet zijn geijkt. Daardoor heb je al onderlinge verschillen voordat je überhaupt ben begonnen aan een race.”

Zwaardere coureurs lijken meer in het nadeel te zijn dan de lichtgewichten

Zwift is gebaseerd op een algoritme (recept) van wattage dat je trapt, gewicht en lengte. Die factoren bepalen hoe groot de weerstand is die je ondervindt op de trainer. Omdat het programma voortdurend in ontwikkeling is, komen er momenteel nog steeds kleine mankementen in voor. Zo lijkt het erop dat zwaardere coureurs meer in het nadeel zijn dan de lichtgewichten, en dat heeft niets te maken met de kwaliteiten.

„De koersen duren ook slechts dertig of veertig minuten. Dat kan een nadeel zijn voor een prof die normaliter in het tweede deel van een race over vier of vijf uur beter wordt”, aldus Van Bon. „Neemt niet weg dat deze tool erg functioneel is voor de training. Denk bijvoorbeeld aan de Italiaanse, Franse en Spaanse beroepsrenners die momenteel echt zijn aangewezen op hun blokken af te werken in de woonkamer, garage of op zolder. Ook qua uitstraling naar het publiek kan het voordelig zijn als er veel profs van een ploeg actief zijn met Zwift. Maar vergeet niet: het is een game, het is niet hetzelfde als buiten fietsen of trainen. Wattages trappen is bij dit spel belangrijk, maar je kunt ook beter worden door het veel te doen. Degenen die net zijn begonnen of nog nooit Zwift hebben gebruikt, kunnen best verliezen van een minder getalenteerde renner, die het spel beter beheerst.”