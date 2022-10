Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Til niet dé oplossing ziet Van Nistelrooy tegen Zürich Spitspositie PSV blijft nog even een duiventil

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-aanvaller Guus Til Ⓒ Pro Shots

EINDHOVEN - In het laatste halfuur tegen FC Zürich dook invaller Savio op in de spitspositie bij PSV. Al de negende speler die dit seizoen korte of langere tijd in de punt van de aanval speelde. Het eerste uur stond daar Guus Til. Maar na de 5-0 zege op de zwakke Zwitsers hield PSV-trainer Ruud van Nistelrooy in het midden of dat zondag tegen FC Utrecht weer het geval is.