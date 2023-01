Publieksfavoriet Kokkinakis verrast in Adelaide, Haase ligt eruit

De 35-jarige Haase, afgezakt naar plek 257 op de wereldranglijst, werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi. Dinsdag was hij in de openingsronde verrassend te sterk voor de Fransman Benjamin Bonzi, afgelopen week nog finalist in Pune.

Tegen de mondiale nummer 26 wist Haase niet voor een nieuwe verrassing te zorgen. De Nederlander won nog wel de tweede set en kon in de beslissende set tot 3-2 meekomen met de Spanjaard. In de zesde game van de set verloor hij echter zijn servicegame. Bij 5-3 maakte Bautista Agut het af, ondanks dat Haase nog op 0-30 was gekomen.

Haase reist nu door naar Melbourne voor de Australian Open. Daar doet hij volgende week alleen mee aan het dubbelspeltoernooi, samen met Matwé Middelkoop. In Adelaide bleef het koppel deze week in de openingsronde steken.

Publieksfavoriet Kokkinakis door

De Australiër Thanasi Kokkinakis liet in zijn geboortestad Adelaide opnieuw van zich spreken. De publieksfavoriet verraste de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev met 6-4 3-6 6-3.

De 26-jarige Kokkinakis is titelhouder op het toernooi in Adelaide, waar vorige week ook al een ATP-toernooi werd gehouden. Toen verloor de nummer 110 van de wereld in de tweede ronde van de Italiaan Jannik Sinner.

Roeblev is de nummer 6 van de wereld. Hij wacht dit seizoen nog op zijn eerste overwinning. Vorige week verloor hij in Adelaide van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. De Rus reist nu door naar Melbourne voor de Australian Open, waar hij vorig jaar al in de derde ronde werd uitgeschakeld door de Kroaat Marin Cilic.

Koolhof

Wesley Koolhof boekte in Adelaide in het dubbelspel zijn eerste zege van het seizoen. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski was de nummer 1 van de wereld in de tweede ronde met 6-3 7-6 (4) te sterk voor de Monegask Hugo Nys en Jan Zielinski uit Polen. Koolhof en Skupski, die in de eerste ronde een bye hadden, verloren vorige week in Adelaide hun eerste partij.

ATP-toernooi Auckland

Ook op het ATP-toernooi van Auckland werd de nummer 1 van de plaatsingslijst uitgeschakeld. De Noor Casper Ruud, de nummer 3 van de wereld, verloor in een spannende driesetter met 3-6 6-3 7-6 (3) van de Serviër Laslo Djere, die 70e staat op de wereldranglijst.

De partij tussen Ruud en Djere werd op een indoorbaan afgewerkt. Het weer hindert het toernooi in Nieuw-Zeeland al dagen. Vorige week werd een deel van het vrouwentoernooi ook noodgedwongen op de binnenbanen afgewerkt.