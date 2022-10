Frenkie de Jong met FC Barcelona ruim langs Athletic Club

Het duel was al na ruim 20 minuten beslist. FC Barcelona leidde toen al met 3-0 na doelpunten van Ousmane Dembélé, Sergi Roberto en Robert Lewandowski. Bij zowel de 2-0 als 3-0 verzorgde Dembélé de assist.

Voor Lewandowski was het al zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. De Pool haalde hard uit met links nadat hij fraai was weggedraaid bij tegenstander Óscar De Marcos.

In de tweede helft deed de thuisploeg het rustiger aan en kwam alleen Ferran Torres nog tot scoren. Wederom was Dembélé de aangever.

Bij Barça viel Gavi na ruim een half uur uit met een bovenbeenblessure. Hij werd vervangen door Franck Kessié uit Ivoorkust.

Over drie dagen wacht FC Barcelona, dat in La Liga 3 punten achterstand heeft op koploper Real Madrid, in de Champions League de thuiswedstrijd tegen Bayern München. De Catalanen hebben na vier duels pas 4 punten en staan derde in de groep.

Atlético wint dankzij treffers Griezmann bij Real Betis

De Fransman Antoine Griezmann heeft Atlético Madrid met twee doelpunten aan een overwinning bij Real Betis geholpen: 1-2.

Antoine Griezmann (R) was de grote man. Ⓒ ANP/HH

Voor het duel stonden de twee clubs op evenveel punten, maar nu is het Atlético dat de aansluiting met koploper Real Madrid en FC Barcelona enigszins behoudt. De stadgenoot heeft 8 punten meer dan de nummer 3 van de ranglijst.

Atlético kwam op een voorsprong doordat een hoekschop van Griezmann in één keer in het doel belandde. 20 minuten voor tijd tikte de oud-speler van Barcelona ook raak voor de tweede treffer.

Een benutte vrije trap van Nabil Fekir bracht in de slotfase nog de spanning terug in de wedstrijd.