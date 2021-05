Antonio Conte weg bij kampioen Internazionale

De immer veeleisende Conte had naar verluidt geen trek in een seizoen zonder grote versterkingen en besloot daarom te vertrekken, ook omdat de clubleiding wellicht zelfs nog een paar topspelers wil gaan verkopen. Hij wordt nu genoemd als mogelijke opvolger van trainer Ronald Koeman bij Barcelona. De oud-bondscoach wacht bij de Spaanse grootmacht nog altijd op duidelijkheid over zijn toekomst. Ook Real Madrid zou interesse hebben in Conte, als vervanger van Zinedine Zidane.

Het contract van Conte in Milaan liep nog door tot medio 2022. Hij leidde de ploeg van verdediger Stefan de Vrij in het afgelopen seizoen naar de eerste landstitel in elf jaar. Als mogelijke opvolgers bij Inter worden Massimiliano Allegri (ex-Juventus) en Simone Inzaghi (Lazio) genoemd.

„We kunnen bevestigen dat we een akkoord hebben bereikt met Antonio Conte voor de beëindiging van zijn contract met wederzijds goedvinden”, liet Inter weten. „We willen Antonio bedanken voor het buitengewone werk wat hij voor de club heeft gedaan. Hij zal voor altijd deel blijven uitmaken van onze geschiedenis.”