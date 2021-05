Succescoach Antonio Conte weg bij kampioen Internazionale

De directie van Inter wil flink gaan bezuinigen wegens de grote financiële problemen die vooral door de coronapandemie zijn ontstaan. Als gevolg daarvan zou er weinig geld beschikbaar zijn voor investeringen in de spelersgroep.

De immer veeleisende Conte had naar verluidt geen trek in een seizoen zonder grote versterkingen en besloot daarom te vertrekken. Hij wordt nu genoemd als mogelijke opvolger van trainer Ronald Koeman bij Barcelona. De oud-bondscoach wacht bij de Spaanse grootmacht nog altijd op duidelijkheid over zijn toekomst.

Het contract van Conte in Milaan liep nog door tot medio 2022. Hij leidde de ploeg van verdediger Stefan de Vrij in het afgelopen seizoen naar de eerste landstitel in elf jaar.