Van Vleuten imponeert in Vuelta en neemt rode trui over van Vollering

Het peloton finishte op ruim een minuut achterstand, waardoor Van Vleuten, die tot deze zaterdag drie seconden achter stond op Vollering, de rode trui nu stevig om haar schouders heeft. Haar voorsprong is 1 minuut en 11 seconden op Vollering. Loes Adegeest finishte in de rit als derde, Vollering kwam tot de vijfde plaats. Op plaats 9 in de daguitslag is Riejanne Markus te vinden. Voor Realini, een 21-jarige renster van Trek-Segafredo, was het de eerste grote zege uit haar loopbaan.

„Jammer dat ik het net niet kon afmaken, maar het ging hier om de maximale tijdwinst”, zei Van Vleuten na afloop bij de NOS. „Ik had hier graag willen winnen, want mijn vriend komt hier vandaan. Ik heb mezelf helemaal uit elkaar getrokken vandaag, en met mijn ploeg maximaal gestreden. Ik ben moe, maar voldaan. Nu weer opladen voor zondag, want dat wordt ook weer een hele pittige dag.”

Zondag volgt de ontknoping, wanneer de rensters hun zevendaagse beëindigen met een klim naar de Lagos de Covandonga.